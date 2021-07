Chatarra, 30 por ciento del transporte público

Luego de abanderar la circulación de media docena de taxis que circularán con gas LP, el secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, aceptó que el proyecto de gas natural en rutas no fue funcional por lo difícil que es traerlo a Morelos; confió que en el transporte con itinerario fijo hay alrededor del 30 por ciento de unidades que están en deplorables condiciones, pero con la revista mecánica este mes habrán de hacerse las observaciones con el propósito de retirarlas de circulación.

Y es que aquel proyecto que fue anunciado con los concesionarios del servicio con itinerario fijo, confió el funcionario, no ha avanzado porque prácticamente no existe el gas natural en la entidad, "no le veo infraestructura, solo había una estación creo que por Temixco y ese proyecto que también fue propuesto por los transportistas ya no lo veo viable y este de taxis es probablemente mejor y puede funcionar con el gas LP".

Mientras la semana entrante, dio a conocer que se va a reunir con los concesionarios de las rutas, a quiénes expondrá esta modalidad de gas LP en sus unidades y coordinar encuentros con los empresarios que encabezan el programa porque no es con el gobierno del estado.

"En esta modalidad no es como se había planeado, el dejar la concesión como garantía de pago es solamente entre empresarios y transportistas". Por el momento aceptó que hay rutas circulando que están en deplorables condiciones, por lo que la semana entrante comenzará a elaborarse un calendario para la revista mecánica y aquellas que no estén en condiciones dejarán de circular.

La revista mecánica, confió, está vigente y aquellos que no la tengan serán detenidos y sancionados, "se trata de al menos 30 por ciento de las unidades que necesitan ser cambiadas".

Invitado por las organizaciones de taxis encabezadas por Víctor Mata Alarcón y Víctor Lara, el funcionario estatal subrayó que la iniciativa fue organizada por los mismos transportistas, quienes hicieron los trámites y las gestiones, y el gobierno estatal vio con buenos ojos el proyecto y por eso se sumó.

"Es una presentación que nos hicieron pero es novedosa porque se trata de que podrán operar con gas LP, no es gas natural como era originalmente el de las rutas que se había anunciado, sobre todo porque la infraestructura para cargar gas ya existe y el gas natural definitivamente es muy difícil que se pueda instalar, y por eso insistimos que será difícil que en Morelos operen unidades con gas natural".

Esta modalidad, dijo Mercado Salgado, puede ser la solución para renovar las rutas, si bien iniciarán con seis unidades, al final de este año planean que estén circulando 500 unidades de servicio público a gas LP.