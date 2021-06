Aumento al transporte público sigue en discusión: SMyT

Aunque el sector del transporte público concesionado ha solicitado en muchas ocasiones una nueva tarifa, el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado, destacó que el estudio de factibilidad aún no está terminado, es por eso que el asunto no puede discutirse si es viable o no, reconoció que hay afectación al transporte público con itinerario fijo, pero las familias que lo usan están en igual o peor circunstancia.

Recordó que en este momento por el semáforo las unidades del transporte público ya pueden circular al cien por ciento de su capacidad, sin restricciones, aunque si están obligados todavía a cumplir con las medidas como el cubre bocas y el gel anti bacterial, incluso continúan las supervisiones a las unidades por parte de la dependencia a su cargo. Pero además estas medidas se aplican en las oficinas centrales y las delegaciones para que los ciudadanos puedan acudir sin ningún problema.

El funcionario mencionó que el estudio está siendo elaborado por la UAEM; “todavía no nos lo entregan una vez que lo tengamos, podremos hablar de eso”. Dijo entender la exigencia de los transportistas, que no han visto un aumento desde 2017, pero no solo ese sector ha sido afectado por la pandemia, la mayoría de las familias en Morelos tienen una situación difícil y por el momento sería muy complicado hablar de ese tema.

Cuestionado con respecto a la propuesta en el congreso para destinar un transporte exclusivo para mujeres, presentado por Alejandra Flores, Víctor Mercado, comentó que le llamó la atención porque ese tema ya lo había propuesto desde hace meses atrás y junto con otra diputada trabajaron el tema, pero confió que no habrá problema.