Taxistas entrarán de lleno a la competencia por el pasaje

Conscientes de que para competir a las plataformas que dan servicio de taxi -que les han arrebatado el mercado hasta en un 80 por ciento- es necesario colocarse un paso adelante, taxistas en el estado adelantaron que además de apostar por unidades que usan gas LP, también instalarán medios de cobro electrónico por tarjeta y cámaras de video al interior y al exterior del vehículo, incluso, mostrarán una nueva cara en el aspecto de los choferes.

Víctor Lara Alarcón, presidente de la Federación de Radio Taxis del estado de Morelos, afirmó que trabajan en la actualización de unidades; además, ellos están buscando que los carros nuevos puedan funcionar con gas LP, y aunque representa una inversión importante han optado entrar en la competencia con ese servicio de plataforma que ha entrado de manera fuerte.

Para eso, los nuevos vehículos que gradualmente se están introduciendo, tendrán equipados cámaras de video vigilancia al interior y al exterior con GPS para grabar los rostros de quienes se suben, y con terminal para cobro con tarjeta de débito o crédito.

“Es un proyecto que vamos iniciando, pero en un plazo de seis meses esperamos tener de cien a 200 unidades sobre todo si la gente acepta esa forma de servicio, es un plan para concesionarios que quieren superarse, incluso de los conductores que quieran ser su propio patrón, y en lugar de dar una cuenta que pague por su vehículo y se convierta en un emprendedor, esa es la labor que estamos haciendo porque eso nos va a permitir competir en verdad con ese servicio de aplicaciones”.

A pesar de lo que se puede pensar, por la proliferación de unidades de taxi, Víctor Lara confiesa que es todavía buen negocio ser taxista, aunque de manera lamentable el taxista tiene una mala reputación y una mala imagen y es lo que se trata de cambiar, pero hoy no solamente depende de cursos, sino de la familia de los operadores, de su esposa e hijos, “para que sean hombres bien y en realidad se pongan a trabajar y no andar pensando en otras actividades o tonterías, si bien en este sector es difícil salir adelante, si en la actividad se trabaja bien poco a poco se nota el beneficio de eso se trata, se puede sacar adelante a la familia, pero si te dedicas a otras cosas que no tienen que ver con el trabajo entonces no servirá de nada”.

Con este nuevo proyecto para renovar las unidades de taxi, se busca pasar de conductor a emprendedor, como si se tratara de un nuevo negocio. Porque aseguró que en el servicio de Uber también existen las malas cosas, los malos conductores y la inseguridad, porque muchos fueron operadores de taxi, por eso, agregó hay confianza de que se avance en la novación de sus unidades pronto podrán superar al servicio de la app.