Por coronavirus se perderán 40 mil empleos en Morelos

No va a haber negocio que pueda soportar sin ingresos dos mes de cuarentena, expuso el presidente de la Cámara de Comercio los Servicios y el Turismo de Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón, quien estimó que esto provocaría sólo en la zona conurbada del estado, conformada por cinco municipios, el cierre del 30 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas de un total de 49 mil de ellas, lo que se traduciría en más de 14 mil negocios cerrados definitivamente y la pérdida de más de 74 mil empleos de un total de 248 mil que hoy se tienen registrados.

Explicó el dirigente del comercio organizado que al inicio de la sana distancia a muchos de los negocios, siendo estos en su mayoría, comercios, micro, pequeñas y medianas empresas, se les pidió que cerraran sus puertas, indicándose que esta medida sería por el mes de abril, pero ahora que se ha anunciado que el plazo se extiende un mes más, reiteró que no va a haber negocio que pueda suportar sin ingresos el mantener a sus empleados por dos meses, sin ganar un peso.

Señaló por otra parte que el gobierno federal anunció que hay inicialmente un millón de créditos por 25 mil pesos para cada micro y pequeña empresa, pero siempre y cuando no hayan disminuido sueldos, ni plantilla laboral, por lo que expuso que probablemente para una empresa con 50 trabajadores no sirva mucho, pero para un micro y pequeño empresario, pudiera ser parte de una salvación, pero destacó que, esto se tiene que complementar con otros recursos más, señalando que estos son financiamientos, que se tienen que pagar y si no hay ventas, esto se puede complicar, reiteró.





Destacó que aunada a la crisis actual, no se debe perder de vista que se llegó a esta, tras una contracción económica severa desde finales del año pasado, lo que provocó que los negocios no estuvieran financieramente sanos y esto trae como consecuencia que muchos no pudieran cumplir con los requisitos que se requieren para acceder a un financiamiento con la banca privada o a los apoyos crediticios que otorga el gobierno, por lo que recalcó que el panorama económico para el sector privado es muy complicado.

Por ello estimó que por lo menos un 30 por ciento de estas unidades económicas o empresas, que hay en la zona conurbada conformada por los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, que suman 49 mil 382, y generan 248 mil 20 empleos según datos del Inegi, podrían estar en riesgo de ya no poder volver a abrir sus cortinas y en el mismo porcentaje, un 30 por ciento de fuentes de empleo podrían perderse.

De ahí que insistió, esta es la urgencia, de que el gobierno federal y estatal, actúen acorde a la contingencia que se vive y que inevitablemente se agudizara en las próximas semanas.