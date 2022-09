Condusef recomienda dar de baja cuentas de nómina

Si recibías tu nómina a través del banco y ya no trabajas para dicha empresa, es importante que canceles tu cuenta si no quieres que la institución bancaria te requiera el pago por concepto de manejo de cuenta, así lo sugirió Alejandro Villaseñor, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Destacó que las cuentas de nómina o cuentas para manejo de dinero a la vista, como jurídicamente se le conoce, son un servicio que brindan los bancos permitiendo a los clientes recibir el pago de su salario de forma automática a través de la transferencia que hace el empleador. Estas cuentas normalmente son de ahorro o cuentas corrientes.

Abundó que todas aquellas cuentas que no son de nómina, deben de cumplir con cierta cantidad en los depósitos que reciben para que no se cobre el manejo de la cuenta; además, solicitan mantener un saldo mínimo ya que los bancos establecen un cobro por proteger y administrar los fondos, por eso es importante que cuando se concluya la relación laboral con la empresa se dé de baja la cuenta de nómina, pues al detectar el banco que ya no hay ingresos fijos pasará automáticamente a ser una cuenta de ahorros simple y podrá hacer cobros.

“Cuando las cuentas de ahorro se vuelven una cuenta de nómina en donde se va a percibir el salario, el banco deja de cobrar comisiones, siempre y cuando el salario sea depositado en dicha cuenta. Al no cancelarla le damos el derecho al banco que nos cobre la comisión por manejo de la misma y si tenemos saldo tomará el pago mensual de esa comisión, y cuando menos nos demos cuenta ya no vamos a tener nada de dinero en esa cuenta si es que habíamos dejado”.

Recalcó que todas las cuentas de ahorro que ya no se utilizan debido a diversas circunstancias, se deben cancelar en el banco ya que a pesar de que la cuenta esté en ceros la institución financiera seguirá teniéndola en el sistema de manera operativa por lo menos un año y durante ese año, al no tener fondos, no habrá cobros pero en cuanto caiga dinero a la cuenta lo tomará automáticamente para cobrar los pagos pendientes.

Debido a este y otros temas, en octubre la Condusef llevará a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF). Esta edición será presencial.

Alejandro Villaseñor adelantó que en esta edición se trabajará con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

La SNEF tiene como objetivo difundir los servicios que ofrece la dependencia, así como crear una cultura de la educación financiera desde temprana edad, es por esto que del 19 al 28 de octubre la comisión visitará escuelas públicas y privadas para poner al alcance de los jóvenes información financiera oportuna.

Las conferencias y actividades de la SNEF serán próximamente publicadas en las redes sociales de la Condusef una vez que se confirme la agenda para este 2022.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local