Condusef advierte vulnerabilidad de apps bancarias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población para que extreme precauciones en cuanto al uso de sus datos bancarios en dispositivos móviles.

"Esto es un estira y afloja entre lo que es la vulnerabilidad de las aplicaciones con la seguridad que dan las instituciones y autoridades", indicó, Alejandro Villaseñor, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Condusef en Morelos.

Las quejas por robo de datos a través de los dispositivos móviles han aumentado, y los delincuentes han perfeccionado sus técnicas para extraer ilegalmente los datos para hacer cargos indebidos, aseguró.

"Efectivamente son constantes las quejas…lamentablemente sabemos que la delincuencia organizada va un paso más allá y efectivamente logra vulnerar está seguridad", advirtió.

Aclaró que esto no significa que las aplicaciones de las instituciones financieras sean malas o inseguras, ya que antes de que sean usadas deberán pasar por una serie de reglas que cumplan estándares de calidad y seguridad, las cuales vigila Condusef.

Algunos de los casos en los que existe el robo de datos, segura, es por el desconocimiento de la población en el manejo de la tecnología, además del mal hábito de no leer los avisos de privacidad al momento de ser parte de una aplicación.

"No significa que no sean seguras, esa seguridad va a depender de nosotros como usuario en el manejo de nuestra aplicación, hay que tomar en consideración que como la tecnología se acerca a nosotros, a veces nosotros mismos no sabemos utilizar esa tecnología y vulneramos nuestros datos".

Por ello, exhortó a los usuarios para que tengan precaución y eviten visitar páginas sin candados, los cuales se pueden visibilizar en la parte superior de la URL, o ingresar a sitios sospechosos.

Alejandro Villaseñor informó que las instituciones bancarias no pueden, en algunos casos, responder a los daños por las condiciones en las que los usuarios se involucran, ya que son ellos mismos quienes brindan esa información, sin embargo aseguró que a través de la Comisión logran conciliar.

"Es bien importante que la población que tenga guardada su banca móvil en su celular, y en la medida de lo posible se abstenga de entrar a hipervínculos de Internet que no reconozca el destinatario. Afortunadamente las instituciones financieras han llegado a convenios de solución a usuarios… no con todos porque depende de muchas circunstancias ", apuntó.

Para evitar caer en estos delitos, Villaseñor sugiere mantener apagada la tarjeta física y electrónica, además de constante vigilancia los estados de cuenta.

Condusef pone a disposición el número 777 314 1307 para dudas y quejas.



















