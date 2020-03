Buscan ampliar la vigencia de verificaciones

Ampliar la vigencia de las verificaciones doble cero y cero, reducir el costo de las verificaciones uno y dos, y erradicar el trato despótico y prácticas de corrupción que se cometen en los dos centros de verificación, que actualmente están funcionando en Cuernavaca, propone y demanda el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rafael Rueda por medio de la intervención de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y demás autoridades involucradas.

El consejero ciudadano se pronunció por hacer modificaciones a la ley respectiva, ya que explicó que anteriormente un vehículo del año que contaba con el holograma doble cero, se podía repetir si el vehículo se encontraba en buenas condiciones, por ello insistió que se va a proponer que para los vehículos 2020 con verificación doble cero, sea valida por dos años y que esta pueda volver a obtenerse, siempre y cuando el auto se encuentre en buenas condiciones tomándose en cuenta si tiene bajo kilometraje, con no más de 8 o 10 mil kilómetros por año.

De la misma manera, destacó que se va a proponer que la verificación cero, sea anual no semestral y en el caso de las verificaciones uno y dos que son de vehículos que muchas veces no pasan bien la verificaciones y sus dueños no viajan a la ciudad de México, que el costo sea menor, porque a la fecha cobran la verificación a todos por igual, expuso Rueda Moncalian, lo que es incongruente.

Por otra parte, señaló que hay dos vereficentros funcionando en Cuernavaca, los demás están cerrados y quizá por ello se aprovechan y están siendo prepotentes con los automovilistas, pero además, señaló que sigue habiendo el famoso "brinco", que es el meter a quien da doscientos, trescientos y hasta 500 pesos, al inicio de una fila para no esperar el turno que legalmente le tocaba.

Explicó que muchos de sus conocidos le han señalado esta práctica se da porque los vereficentros están saturados, "sacas tu cita, te la dan, llegas a verificar a la hora indicada, pero meten dos o tres carros antes, con el argumento de que 'son de la tercera edad', aunque quien lleve manejando los autos en cuestión, son jóvenes, es decir, volvemos a las prácticas de antes de que por una lana, te metían hasta adelante de la fila sin respetar a los demás que llevaban horas esperando, claro esto a cambio de una lana que va desde los 200 a los 500 pesos".

Todo esto, dijo Rueda Moncalian, se habría se señalar y proponer a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y quienes tengan que ver en este programa de verificación para que se corrijan las cosas y se actúe con mayor congruencia y no sólo como un negocio.