Un paraíso para los otakus en el centro de Cuernavaca

Momiyi era el lugar perfecto para encontrar lo último en mangas, productos japoneses y galletas de la suerte. Lo que muchos jóvenes de hoy pueden encontrar en la Frikiplaza en Cuernavaca, antes se podía adquirir en lo que ahora es el restaurante boutique La Romita, ubicado sobre la calle Guerrero en la planta alta.

Según algunos recuerdos de exclientes, el dueño de Momiyi era de nacionalidad japonesa, un hombre muy amable que dominaba bastante bien el español.

Este espacio estaba pensado para la gente que gustaba del anime y la gastronomía oriental; de acuerdo con Lourdes Astudillo ofrecían comida exquisita: “el takoyaki yakisoba era muy rico”, recordó.

Cuenta que este era uno de los pocos lugares en los que servían okonomiyaki, un platillo japonés típico muy parecido a la estructura que tiene una pizza, ya que la base es redonda y está hecha de masa de trigo, encima lleva repollo o ñame rallado y huevo, cebolla de verde o cebolleta, carne picada, queso, mochi, gambas (camarones) o pulpo.

El plato se sirve con salsa de okonomiyaki, katsuobushi (pescado seco), aonori (algas secas) y mayonesa. De acuerdo con Lourdes, al entrar al lugar de inmediato el ambiente japonés te trasladaba hasta ese país y su cultura: “Había música, mesas en el piso porque había tatami, un tapete tradicional japonés”.

Guillermo Gómez Vázquez, otro excliente de este lugar, dijo que hace más de 20 años junto con sus amigos llegaron a este lugar por accidente, pues estaban grafiteando las calles de Cuernavaca y para esconderse corrieron y se toparon con el establecimiento.

En ese entonces tenía 17 años y cuando él y sus amigos llegaron, agitados y con mucha adrenalina, se tomaron un momento para disfrutar del lugar, que gracias a su servicio y originalidad se convirtió en su favorito inmediatamente.

“Íbamos después de patinar y frecuentemente con la hermana de un amigo a comprar mangas en japonés, porque como estaba aprendiendo este idioma se le hacía más fácil aprender así“.

Recordó que había libreros completos llenos de cómics japoneses, de aventura y superhéroes. A pesar de que no recuerda el costo de la comida, explicó que sí era un lugar un poco caro, pues en ese tiempo no tenía más de 50 pesos en sus bolsillos.

Algo que le gustaba mucho de este lugar es que al público se le permitía hojear algún cómic sin costo: “Yo era muy chamaco, no tenía dinero para eso pero eran gentiles porque podíamos ir solo a hojear; me compraba galletas de la suerte que era para lo único que me alcanzaba”.

Guillermo dijo que conforme fue creciendo llegaron nuevas maneras y lugares para divertirse en la ciudad, lo que provocó que dejara de ir tan frecuentemente a Momiyi, y cuando un día quiso ir a comprar se dio cuenta que el lugar ya no existía; incluso preguntó con sus amigos qué era lo que había pasado o si se había movido de lugar, pero nadie le dio razón de su desaparición.

Rememora que en esos tiempos no era común ver a mucha gente en este lugar pues no había tanto fanatismo por esta cultura, como lo es desde hace aproximadamente cinco años.

“Ahora muchos jóvenes siguen esta cultura, pero antes no, era muy raro, yo iba a tiendas que abrían en el centro esperando que fuera Momiyi, pero jamás volví a saber nada de ese lugar”.

A pesar de que en Cuernavaca abrieron nuevas tiendas, muchas no estaban bien surtidas y no ofrecían más servicios como el de la comida, por ejemplo.

Hugo García, otro excliente, recuerda que en Momiyi vendían manga difícil de encontrar, y fue ahí donde compró "el primer volumen de Yawara! y la verdad desde ahí me hice adicto a comprar manga de esta increíble historia, siempre tenían lo que pedías”.

Aseguró que había venta de cartas de Yu-Gi-Oh, y figura de Dragón Ball, entre otras historias famosas que ahora forman parte de los recuerdos de Momiyi.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube