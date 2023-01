Una pista de hielo en Cuernavaca que encantaba a chicos y grandes

Dentro de la Plaza Los Arcos, ubicada en una de las principales avenidas de Cuernavaca, existió una pista de hielo que se volvió la atracción de chicos y grandes en la década de 1980.

Dulce María Meijueiro Ibáñez era una asidua visitante a este lugar y cuenta algunas de sus anécdotas:

“Era un lugar muy padre, en la plaza había muchos locales, pero en ese entonces la gente iba a patinar en la pista. Yo iba con mis hermanos y mis padres. No era un espacio muy grande, pero sí el suficiente para poder patinar mientras de fondo se escuchaba música de la época".

Quienes iban a patinar vestían pants o pantalón por aquello de los resbalones y las caídas y para evitar rasparse. "Lo conveniente era ir vestido de esa manera, incluso el personal lo sugería para que no se lastimaran durante su estancia", agrega.

Para los que no sabían patinar ofrecían un programa de enseñanza sobre la disciplina en general, artístico y hasta hockey, de tal manera que no solo fuera un pasatiempo, sino una opción de deporte.

La pista de hielo tuvo éxito gracias a sus precios accesibles y a las demás atracciones que había en el lugar, como por ejemplo una zona de comida rápida, además de helados, cafés y una fuente de sodas para refrescarse después de perder energía patinando.

Además, en las instalaciones había maquinitas con videojuegos, baños y una especie de vestidor para que los patinadores pudieran colocarse los patines y accesorios de seguridad. “Cuando me vine a vivir a Cuernavaca, en los dos mil, ya no existía la plaza y es lamentable porque desde entonces no he visto otro centro comercial así, con actividades para todos y con ambiente familiar”, comenta Dulce.

La plaza que se reinventó

Poco a poco los negocios de ropa, la heladería, el establecimiento de venta de discos compactos (CD) y el gimnasio (de los últimos en incorporarse a Plaza Los Arcos) dijeron adiós.

El centro comercial fue quedando vacío, sin negocios y sin clientes, lo que derivó en que el lugar ya no fuera considerado una opción para pasar los fines de semana o de esparcimiento.

Posteriormente se llevó a cabo una ampliación y remodelación en el establecimiento para conectarlo, mediante un puente, con el otro inmueble que estaba enfrente y así crecer el lugar..

Actualmente es una plaza que alberga pocos negocios comerciales, pues la mayoría de los locales están ocupados por instituciones públicas como la Secretaría de Movilidad y Transporte o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), entre otras.



