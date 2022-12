Marjaba: del hotel al centro nocturno

Sin pretender ser una discoteca u hotel, en el año de 1983 el empresario Edgar Vallado buscó un terreno en Cuernavaca para construir una casa pequeña para pasar los fines de semana, sin embargo, se convirtió en un negocio próspero adonde llegaban los artistas mexicanos más famosos.

Edgar es originario de la Ciudad de México, pero solía acudir los fines de semana a la capital morelense; “siempre queríamos tener una casa pequeña para venir con nuestros amigos, comprar un terreno y hacer una alberca ahí, vender hamburguesas o algo así como negocio. Terminé mi carrera, trabajé un poco en México y me vine a Cuernavaca; conseguimos estos terrenos, se me ocurrió hacer un hotel, poco a poco hicimos los cuartos”, relató.

Marjaba comenzó a promoverse de voz en voz y poco a poco comenzaron a llegar visitantes del entonces Distrito Federal. “Nos fueron adoptando; mucha gente rentó el lugar para hacer comerciales, partes de novelas, otros para hacer videoclips, como Daniela Romo, y ahí se quedaban a dormir; tuvimos a artistas de la talla de Mijares, a las Pandora, Flans”, dio a conocer.

Este lugar exclusivo abrió sus puertas en 1983, dos años después abrió su discoteca ante la poca competencia; aunque reconoce: “Había discos muy buenas, Kaova, Taizz, Barbazul”.

Recuerda que el 31 de mayo, en su cumpleaños, en el año 1989 llegó Luis Miguel acompañado de varios de sus amigos y pidió cerrar el lugar solo para él y quienes en ese momento estaban.

Pero no fue el único, a este lugar también acudieron personalidades como Manuel Mijares, el grupo Pandora, Flans y otros artistas que disfrutaron del lugar a veces hasta por una semana.

“Teníamos a los de futbol; concentramos a los del Cruz Azul, tres, cuatro días o más, cerrábamos, ellos traían a su chef, eran épocas muy buenas”, reconoció.

Sentado en uno de los jardines de eventos del ahora hotel Marjaba, lamentó que en Cuernavaca se vivan otros tiempos, “con una ciudad en la que se terminó la vida nocturna”.

La añoranza de lo que Cuernavaca un día fue

“Ha cambiado todo Cuernavaca; ya no somos nosotros, nosotros llevamos algo diferente. Ha cambiado todo, ha cambiado la gente, pero creo que se abandonó un poco Cuernavaca, se fue la colonia americana, eso era muy grande. Todo estaba muy bien, había mucho extranjero, había dinero, casas grandes y ahorita todas están en venta. Yo digo que está un poco descuidada la ciudad”, dijo.

La inseguridad es lo que más pega; "sobre todo la extorsión, con el cierre de negocios por no poder pagar las cuotas que pide la delincuencia, quien responde con violencia al haber negativa del empresario en colaborar con ellos. Ya no es lo mismo. En esa época no teníamos problema de nada”, afirmó.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local