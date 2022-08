El poder de los cuarzos para atraer buenas energías

En las calles del centro de Tepoztlán, en camino hacia el famoso cerro del Tepozteco, se ubican un sinfín de negocios de distintos rubros, entre ellos las tiendas especiales donde podemos encontrar productos variados que tienen una conexión con las buenas energías y que además brindan protección.

Uno de los productos más solicitados son los cuarzos, que para muchas personas son símbolo de energías positivas cuya naturaleza les da protección física y espiritual, teniendo gran confianza en su poder energético.

“Los cuarzos son minerales que tienen ciertas energías, algo que se remonta desde las civilizaciones más antiguas como la Egipcia y Mesopotamia, la base de su crecimiento tanto en la cuestión de la medicina como en la cuestión intelectual del conocimiento puro, radica en el saber para qué nos sirven las piedras como tal, pues tienen una energía hermosa. Siempre invitamos al turismo a investigar y les hacemos sugerencias, porque los cuarzos tienen el poder de sanar muchas situaciones”, expresó María Alicia Ghazarosian Basurto, encargada de Artesanías La Esperanza, quien desde hace 22 años se dedica al conocimiento de los cuarzos y energías.



La tienda Artesanías La Esperanza inició hace 10 años con un puesto muy pequeñito en la falda de la montaña en Axitla, el puesto se dedicaba a la artesanía de madera pero poco a poco se fueron incluyendo los cuarzos, teniendo muy buena respuesta por parte de la gente. Y así fue como creció y se convirtió en un lugar más grande, especial y acogedor para quienes llegan a buscar sus productos.



“Considero que en la vida, Dios nos proporciona la oportunidad de ayudar a nuestro prójimo y si puedo poner ese granito de arena con mis conocimientos, es el medio para orientarlos que hay un importante conocimiento antiquísimo en las piedras, así como la medicina tradicional y la herbolaria, las piedras y sus funciones son importantes”.

Una piedra para cada necesidad

En estas tiendas la gente podrá encontrar piedras de ornato que lucen muy bien como decoración, pero que además ayudarán energéticamente, y cada una de ellas tiene funciones específicas.

¿Para qué sirven los diferentes cuarzos?

Cuarzo Amatista : Ayuda a calmar el estrés y a combatir la depresión, además fomenta la creatividad.

: Ayuda a calmar el estrés y a combatir la depresión, además fomenta la creatividad. Cuarzo Rosa : Se considera la piedra del amor, y ayuda a la curación emocional.

: Se considera la piedra del amor, y ayuda a la curación emocional. Obsidiana : Refleja nuestras energías y revela nuestros sentimientos.

: Refleja nuestras energías y revela nuestros sentimientos. Cuarzo negro : Es una piedra protectora y neutraliza los sentimientos.

: Es una piedra protectora y neutraliza los sentimientos. Cuarzo blanco : Aclara la memoria y reduce la fatiga mental. Mejora la circulación de la sangre.

: Aclara la memoria y reduce la fatiga mental. Mejora la circulación de la sangre. Pirita : Fomenta el autoanálisis facilita la función mental y el bienestar propio Sodalita: Disipa el miedo y aumenta la claridad mental, atrae la fortuna.

: Fomenta el autoanálisis facilita la función mental y el bienestar propio Sodalita: Disipa el miedo y aumenta la claridad mental, atrae la fortuna. Jaspe rojo : Favorece la imaginación y la creatividad, es calmante y pacificadora .

: Favorece la imaginación y la creatividad, es calmante y pacificadora . Turquesa : Purifica y promueve la autorrealización, y calma los nervios.

: Purifica y promueve la autorrealización, y calma los nervios. Ámbar : Fomenta el autoanálisis, facilita la función mental y el bienestar propio.

: Fomenta el autoanálisis, facilita la función mental y el bienestar propio. Ojo de tigre : Piedra protectora, se asocia con la humildad, ayuda a desarrollar el tercer ojo.

: Piedra protectora, se asocia con la humildad, ayuda a desarrollar el tercer ojo. Acerina : Concentra energía y aporta confianza alivia el dolor y suprime hemorragias.

: Concentra energía y aporta confianza alivia el dolor y suprime hemorragias. Lapislázuli : Es una piedra curativa y calmante. Estimula la espiritualidad y bondad.

: Es una piedra curativa y calmante. Estimula la espiritualidad y bondad. Aventurina : Facilita la función mental.

: Facilita la función mental. Herkimer: Provee fuerza, energía y confianza, estimula la creatividad y la comprensión.



“Cada piedra tiene su función, también es importante decir que las Ágatas son muy lindas pero están pintadas y sólo son para adornar porque energéticamente no sirven, ya que llevan un proceso de calentamiento”.

Promueven artículos artesanales



Además, hay diferentes paquetes con una diversidad de cuarzos en conjunto para apoyar distintas áreas de la vida y las emociones.



“Se hace una selección porque las buscan de acuerdo a su signo zodiacal, para ajustar sus chakras y diferentes propósitos, y así es más fácil tener una variedad en un mismo paquete. Asimismo, hay quienes no creen en el poder de los cuarzos, pero les gusta cómo lucen las piedras, y pueden llevarlos en dijes”.

En estas tiendas la gente podrá encontrar piedras de ornato que lucen muy bien como decoración. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Qué significa la figura del árbol?



Otra forma de tener cuarzos son los árboles hechos de alambre adornados con pequeños pedacitos de alguna piedra:

“La figura del árbol es para recordarnos a los seres humanos que tenemos que hacer conciencia de que estamos en el presente, enraizar y poner los pies en la tierra. Los cuarzos que llevan en el follaje tiene un significado especial, dependiendo para qué lo quieres en tu vida, por ejemplo, el blanco amplifica y despoja de toda carga negativa; la pirita u oro de los tontos, está constituida de siete metales y hace que se agilice la cuestión de negocios, lo monetario y que haya armonía en el espacio. Algunos traen varios cuarzos, para cumplir con distintas cosas y aspectos en su vida como la abundancia, la protección, la salud, la prosperidad y para ampliar la energía en el espacio”.



Y también los jabones con cuarzos, que cada uno tiene su función y son principalmente para la buena suerte, fortuna, éxito, salud y amor. La piedra de obsidiana también es muy cotizada, especialmente para los masajes que hacen un arrastre energético para recoger la carga negativa y que ya no llegue al cuerpo.



“Desde las culturas prehispánicas la obsidiana fue considerada piedra de poder como un escudo contra la mala energía. Uno de los artículos más populares son las ombligueras de obsidiana, pequeña piedra que se pega al ombligo con cinta adhesiva, y brinda protección, la persona puede estar en lugares conglomerados y no va a recibir las cargas negativas de otras personas que no le corresponden”.

Los cuarzos son minerales que tienen ciertas energías, aseguran. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca



Los inciensos, fuente de influjos sanadores

Los inciensos son una preparación a base de resinas aromáticas vegetales que se mezclan con aceites esenciales, considerados como una fuente de poderes sanadores y purificadores desde la antigüedad.



“Hay una variedad de olores, de maderas, cítricos y frutales, y cabe resaltar que hay unos más importantes como el sándalo, el copal y palo santo, que a la hora que se queman, ese humo se encarga de despojar todas las cargas del entorno y se siente una tranquilidad, como una liberación de energía. Los cítricos simplemente por gusto de la persona. Hay a base carbono y los masalas, los carbonos son perfumados, y ni están mal, pero no hay como irse a la raíz de los masalas, que son las resinas y aceites concentrados, que se pueden poner un poco, se apagan y se pueden volver a usar”.

Duendes y hadas

Así como en diversas ciudades de la República Mexicana y en varios países, los duendes y las hadas son seres considerados con habilidades mágicas por su conexión con la madre y tierra, por lo que Tepoztlán y su misticismo es el sitio ideal para las figuras de estos seres.



“A los duendes y la hadas las encontramos en muchas partes de la madre tierra, están integrados como seres elementales, nos recuerdan que tenemos que estar conectados con el agua, con la tierra, el aire y con el fuego, entonces cada uno de ellos tiene una función en la vida de las personas. Cuando se adquiere una figura de duende o hada, se sugiere que se tengan con su altar, que no falten sus dulces, su agua y alguna planta natural”.



El misticismo de este pueblo mágico se mezcla con la creencia de las limpias, el tarot e incluso la brujería. Por lo tanto, en Tepoztlán se pueden encontrar limpias, amarres, amuletos, lecturas de cartas y tarot; así como brujos y curanderos, pero también se pueden encontrar muchos charlatanes que se aprovechan de las personas.



Esto especialmente en Amatlán de Quetzalcóatl, donde desde tiempos antiguos abundaban los tradicionales brujos que hacían limpias en este sitio debido a las energías místicas.



Y también se encuentra una diversas de plantas medicinales que se dan en el lugar, y ahí hay quienes se dedican a la medicina alternativa, curanderos y chamanes. Sin duda, la cultura y las artesanías de Tepoztlán se han mezclado con todas estas creencias místicas, convirtiendo al pueblo mágico en un destino predilecto por los turistas para buscar todo lo relacionado a la renovación y limpieza espiritual, búsqueda de la protección y buena suerte.