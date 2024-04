¿Quieres ir al concierto de Interpol en CDMX? Hay transporte desde Cuernavaca

Seguramente ya te enteraste que la banda Interpol dará un concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México, y todos sus fans morelenses tienen la oportunidad de ir con estas empresas que brindarán transporte desde Cuernavaca.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La agrupación compartió en su cuenta de X los detalles sobre su próxima presentación en México, la cual será el 20 de abril a las 19:00 horas.

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

¿Qué servicio de transporte hay desde Cuernavaca?

Estas empresas de servicio de transporte ofrecen viajes redondos hasta el zócalo de la Ciudad de México, con salidas desde Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Yautepec:

X Tours Morelos

Esta agencia ofrece el viaje redondo en 499 pesos si la salida es desde Cuernavaca o Jiutepec; en cambio, si la salida es desde Cuautla y Yautepec será de 599 pesos.

Reserva tu lugar y solicita más información al número: 777 220 6395, o bien, contáctalos a través de su página de Facebook.

Conecta Morelos

Esta empresa ofrece el viaje redondo a 600 pesos la salida desde Cuernavaca, y a 700 pesos si la salida es desde Cuautla y Yautepec.

Puedes visitar sus oficinas ubicadas en la Plaza Cuernavaca, Local O-4 en la planta alta (donde están las escaleras eléctricas), para reservar tu lugar o información más detallada. También tienen disponible su WhatsApp 777 258 0752 y su página de Facebook.

¿Quién es Interpol?

Interpol es una banda de New York formada desde 1997 por Paul Banks como vocalista, Daniel Kessler en la guitarra principal, Carlos Dengler en el teclado y Sam Fogarino en la batería.

Son reconocidos por su sonido melancólico y oscuro similar al de Joy División o Pixies; y su estilo post-punk o rock-indie. Su primer álbum fue "Turn on the Bright Lights" que tuvo como debut la canción "Obstacle 1".

Entre sus canciones más aclamadas están: "Evil", "Rest My Chemistry", "C' mere", "All the right back home". ¡Te dejamos esta recomendación!