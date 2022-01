[Especial] Los Beatles viven en el corazón de Cuautla

Cada 16 de enero, miles de fanáticos en el mundo sacan sus discos y, a través de sus canciones, recuerdan a cuatro hombres que, siendo muy jóvenes, cambiaron la historia de la música de manera decisiva, a través de piezas vanguardistas que influyeron en el estilo musical de una tras otra banda venidera. Hablamos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y de la fecha que muchos toman para celebrarlos a nivel internacional, al ser el día en que, en 1957, The Cavern Club, el primer lugar en el que tocaron juntos en público, fue inaugurado.

“Los Beatles invadieron nuestra vida”, dice el historiador Rafael Vázquez Chávez, uno de los mayores coleccionistas de The Beatles en Morelos, radicado en Cuautla desde su juventud.

Fue en Cuautla donde Rafael desarrolló su amor por la música del Cuarteto de Liverpool. Su hogar, en las inmediaciones del río Cuautla, está lleno de figuras, posters, juguetes, prendedores, tarjetas, discos, compactos, folletos y libros sobre ellos. Su ropa también. Hoy mismo, al recibirnos, porta una playera algo desgastada de A Hard Day’s Night, el tercer álbum de estudio de la banda británica.

“Desde que era adolescente empecé a juntar algunos posters. El primero que tuve es de cuando tenía 14 años. Y dirás tú ‘aquí estamos en un pueblito’, pero no, aquí en el pueblito fueron muy importantes The Beatles”, afirma el historiador.

Cuautla y The Beatles

Puede que Rafael sea el mayor coleccionista de artículos del cuarteto en Cuautla, pero en la ciudad hay una generación que recibió la madurez escuchando su música. En aquellos años, la Discoteca Aguirre, un establecimiento de venta de discos que hoy ya no existe, era el paraíso para ellos.

“En la Discoteca Aguirre llegaron todos los éxitos, desde los sesentas, setentas y más los ochenteros. Los éxitos de rock and roll, de música disco, y todos íbamos a esa discoteca”, recuerda Vázquez, quien, pese a todo, no cataloga su gusto por la banda como fanatismo, sino como puro amor.

Y lo cierto es que, por amor, uno es capaz de todo. Así le pasa a Rafael, que reconoce ser capaz de quedarse sin comer con tal de comprar las publicaciones más recientes relacionadas con el legado del cuarteto: entre los últimos bienes agregados a su colección se encuentra un ejemplar transcrito del documental de Peter Jackson Get Back, disponible en video a través de la plataforma Disney+.

Su hogar está lleno de figuras, posters, juguetes, prendedores, tarjetas, discos, compactos, folletos y libros sobre ellos / Gude Servín | El Sol de Cuautla

The Silver Beats, The Beatles morelenses

Desde 1981, The Silver Beats, una agrupación de rock originalmente surgida en la Ciudad de México, se ha consolidado como uno de los mejores conjuntos mexicanos a la hora de reinterpretar los éxitos de The Beatles. Actualmente, la banda está integrada por Alejandro Morales, Jorge Díaz y Josué Vishnu Madera y se encuentra basada en Morelos, estado donde han forjado su trayectoria, a pesar de que ninguno de sus miembros es originario de aquí.

Para Jorge Díaz, la música de The Beatles se conserva tan fresca como cuando fue estrenada:

“Hay gente que todavía las tararea, gente joven. A mí me ha pasado: tiene años que no oigo una canción y de repente la ponen en la radio y se oye fresca, se oye actual, no tiene antigüedad”, relató el músico a El Sol de Cuernavaca en octubre de 2021.

Las lágrimas de un seguidor

Cuando uno platica con un beatlemaníaco, puede escuchar todo tipo de anécdotas y recuerdos perfectamente ubicables en la biografía del cuarteto, desde sus primeras presentaciones en The Cavern Club, donde fueron descubiertos por Brian Epstein, quien los condujo al éxito, hasta su disolución una década después, pasando por sus incursiones en la música hindú, la psicodelia y el rock pesado. Pero sólo hay un momento, entre todos, capaz de arrancarle las lágrimas a Rafael Vázquez: el asesinato de John Lennon.

“Nos arrancaron de una manera cobarde, miserable, estúpida… la vida de uno de los más grandes músicos que hemos tenido, John Lennon. ¿Otra pregunta antes de que me suelte a chillar?”, dice el historiador, entre sollozos, apuntando al inglés en un poster.

John Winston Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, lo que para los seguidores de The Beatles marcó el final definitivo de una época, si bien sus integrantes se habían separado 11 años atrás.

Individualmente, McCartney, Starr, Harrison y Lennon continuaron con sus carreras de músicos, con mayor o menor nivel de éxito, aunque Rafael considera que todos hicieron trabajos valiosos. Actualmente, Harrison y McCartney, los dos únicos exbeatles con vida, siguen activos en el ámbito musical.

The Beatles: Get Back, un documental dividido en tres episodios que presenta casi ocho horas de metraje inédito extraído de la grabación del álbum Let It Be, su último trabajo de estudio.

Fue en Cuautla donde Rafael desarrolló su amor por la música del Cuarteto de Liverpool / Gude Servín | El Sol de Cuautla





