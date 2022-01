[Especial] La nueva música morelense

El 15 de enero se celebra el Día del Compositor, con el objetivo de reconocer los derechos y la creatividad de los autores mexicanos. De acuerdo con la información en el portal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en 1945 se fundó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), sin embargo, la celebración de este día se estableció de forma oficial hasta el año 1983.

Sin duda, México es un país muy musical y que ha destacado por el enorme talento de las plumas artísticas y voces que dan vida a las letras, que se transforman en canciones, y que han hecho historia a lo largo de las décadas.

Por supuesto Morelos no se queda atrás, pues hay gran talento de compositores y cantautores originarios de aquí o que han elegido radicar en el estado, llevando su camino musical desde tierras morelenses, compartiendo con el público.

Son diversas mujeres y hombres que plasman sus historias, pensamientos, ideas y sentimientos, manteniendo viva la canción de autor.

En esta ocasión, conoceremos a dos compositores y cantautores morelenses que han destacado por su gran talento, Matíss Ocampo quien cuenta con 22 años de trayectoria, y que además se ha desempeñado como promotor cultural en Morelos. Y Erick Salgado, quien cuenta con seis años de trayectoria en el ámbito profesional, sin embargo, su amor por la música viene desde tiempo atrás.

Estos dos compositores son un claro ejemplo de que el talento y las ganas de componer canciones y música, es algo nato.

“Mis padres escuchaban mucha música en casa, recuerdo que tenía como cuatro años y escuchaban a The Beatles, Armando Manzanero, Joan Sebastian, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple y además de toda esa música, mi padre es pintor, entonces siempre tuve un gran acercamiento al arte en general”, contó Matiss Ocampo.

Cuando tenía alrededor de siete años, una tía lo invita a clases de piano, pero no fue un instrumento que le llamara la atención. Fue hasta los 11 años que gracias a un amigo llega al coro de la iglesia de Tepetates, donde le prestaron una guitarra y quedó enamorado de este instrumento que ha sido su gran compañera en este camino. “Fue impresionante poder palpar un cajón con cuerdas que sonaban, a partir de ahí estuve pidiendo mi guitarra como un año, y ha sido un proceso muy bonito porque desde que llegó a la fecha, no he parado de tocarla”, expresó Matíss Ocampo.

Por su parte, Erick Salgado comparte que su camino en la composición lo inició desde la adolescencia, por esa inquietud y necesidad de expresarse a través de la escritura.

“Al principio eran sólo pensamientos y frases cortas. Con el tiempo mi escritura se volvió un tanto más estructurada y me di cuenta que no era tan malo en esto, entonces comencé a escribir poemas y versos. A mis 13 años me di a la tarea de experimentar y fue ahí donde nació mi primera canción y un cantautor un tanto temeroso pero lleno de inspiración”, comentó Erick Salgado.

Los compositores son verdaderos artesanos de la música, pues realizan su trabajo de una forma meticulosa, con el fin de brindar algo de calidad. Las letras y la música son aquellos elementos que dan vida a las canciones, pero las temáticas que abordan, son las que atrapan al público, pues muchas veces se identifican con ellas. “No hay tema que no merezca una canción, la vida misma, cada etapa y anécdota me han inspirado a crear y a hacer lo que dice mi eslogan 'Por cada momento una canción'”, señaló Erick Salgado.

Principalmente, son las canciones de amor y desamor lo que suele sonar más, sin embargo, toda situación buena o mala, es ideal para una canción, y es así como Matíss lo ha hecho a lo largo de 22 años.

“Ser compositor y cantautor es lo mejor que me ha pasado, realmente le ha dado mucho significado a mi vida. En la composición me ha ayudado mucho el desamor, tengo más de esas que canciones amorosas. Y conforme pasa el tiempo le vamos dando significado a las cosas simples de la vida cotidiana; y eso ha sucedido con mis canciones, le he compuesto a los amigos, a la vejez, a las partidas, a la muerte, a la esperanza y han sido muchas canciones que a veces ya ni me acuerdo, pero entre las más significativas están una que escribí a mi abuela cuando partió del mundo terrenal, otra llamada 'Han sido días' que habla de la pandemia, y le canto a todo, a la esperanza, inseguridad, todo”, detalló Matíss Ocampo.

Esta carrera, no ha sido nada fácil, pues el ámbito musical es uno de los más complicados, sobre todo cuando se emprende un camino desde el lado independiente, pues además de componer música, se requiere de diversas tareas.

“Todos los días han sido una reflexión desde que empecé a hacer música, todos los días mi espíritu despierta para componer, tocar la guitarra, conocer gente y tocar puertas principalmente para vivir. A diario hay retos, puertas que se cierran y otras que se abren. Además de muchos sacrificios como no estar con la familia en fechas importantes, estar trabajando en compartir música, el cansancio y estar fuera de casa mucho tiempo”, dijo Matíss Ocampo.

Y justamente entre los desafíos, está la pandemia por el Covid-19 que por más de un año dejó sin trabajo a los compositores y cantautores con el cierre de foros y auditorios, cancelación de eventos y viajes, un duro golpe que por supuesto, fue doloroso y difícil para los artistas independientes, sin embargo, tuvieron que buscar nuevas alternativas para llegar al público.

“La pandemia ha sido una enorme coma o puntos suspensivos, me detuvieron algunos proyectos que siguen en pausa. Incluso llegó una etapa en la que comencé a escaparme de mi hermosa tierra Morelense, pero trato de tomar esta situación de manera positiva, una pausa para retroalimentar, seguir aprendiendo y creando”, comentó Erick Salgado.

Aunque hubo momentos malos, esta gran pausa les ha servido para reinventarse con la llamada nueva normalidad y descubrir otros caminos en la música e inclusive para reflexionar y pasar momentos cerca de su familia.

“Principalmente me dio el chance de parar porque traía un ajetreo entre la música, producciones y muchas cosas; me dio el tiempo de respirar, de estar en casa, de ver qué iba a suceder porque al no haber trabajo con los foros cerrados, era un momento difícil, pero decidí irme a las redes sociales y produje seis conciertos desde casa con una buena producción, para estar cerca de la gente y llevarles entretenimiento hasta su casa”, dijo Matíss Ocampo.

Asimismo agregó, “Hubo un momento donde el miedo y la depresión nos movía, fueron días difíciles pero gracias a eso, los sentimientos hablaron y nacieron canciones. También perdí guitarras, para pagar otras cosas, pero los bienes son para los males”.

En estos tiempos, Matíss decidió emprender otro proyecto llamado “Lugar 43” una cafetería donde ha explotado su creatividad a través de la panadería, pero también es un espacio para el arte y la cultura.

A pesar de ser un camino de resistencia y mucha fortaleza, siempre la música y las letras son la mejor vitamina para que los compositores y cantautores sigan su camino, haciendo lo que tanto aman, y cumplan sus sueños llevando su música y alegría a más oídos y corazones, pues también es una carrera que les ha dejado miles de satisfacciones.

“La dicha más grande ha sido encontrarme en el escenario con el niño que soñaba, y voltear a ver a las gradas y darme cuenta que ya hay quien imita mi acción de disfrutar y vivir la música (ya que él crezca decidirá), pero es satisfactorio ver su sonrisa y la de cada persona que gusta por lo que hago”, señaló Erick Salgado.

Ambos compositores y cantautores tienen diversos planes para este año, con el objetivo de seguir compartiendo su creatividad y arte con el público.

Conoce a más talentosos compositores, compositoras y cantautores en Morelos:

Alfonso Maya; Jessica Hamed; Farid de la Torre; Andrea Valdez; Alonso Villanueva; Jesús Peredo; Marcela Hersch; Nathalie Gutiérrez; Alejandra Moreno; Teodoro Bello; Kristos Lezama; Daniel Nava; Alex Pozas; Judith Alejandra González; Natalia Todavía.

