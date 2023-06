Aves: la libertad que surca por los cielos

Hace unos días tuve un sueño muy inquietante. Yo era muy pequeña, de tan solo unos cuatro meses de nacida. Veía mi casa, a mi madre y a mi hermanito.

Felices cantaban y se paseaban en el extenso jardín que rodeaba la casa. Comían frutas y me compartían pedazos porque yo todavía no podía hacerlo por mis propios medios.

En un día soleado llegaban tres sombras con estruendos que nos lastimaban los oídos. Mi madre corrió despavorida a protegernos, nos abrazó muy fuerte y nos arrinconamos en la cocina. Las sombras y sus ruidos cada vez eran más estruendosos. Con máquinas empezaron a derrumbar nuestra casa y a destruir todos sus colores.

Las paredes donde estaban los retratos de mis abuelos se caían a pedazos. Mi hermanito y yo llorábamos espantados, ninguno sabíamos qué estaba pasando. Las sombras entraron a nuestra casa en ruinas y tomaron a mi madre, no la volví a ver. Mi hermano me protegía, pues yo era muy pequeña; les gritaba que no nos hicieran daño. Todo se oscureció y mi cuerpo dolía. De pronto me di cuenta de que yo era un ave y compartía una jaula que nos aplastaba a mi hermanito y a mí.

Las aves pertenecen al cielo, por eso tienen alas. Han evolucionado para adaptarse naturalmente a una vida de libertad y vuelo. Sus atributos físicos, biológicos, comportamientos e instintos están optimizados para vivir en la naturaleza y ser parte de ella. La libertad de volar les permite buscar comida, escapar de los depredadores, migrar a hábitats adecuados y encontrar pareja.

La libertad de volar permite a las aves explorar su entorno, acceder a diversos recursos y cumplir con sus funciones ecológicas. Estar en cautiverio puede restringir o inhibir todo lo anterior, lo que genera estrés y problemas de comportamiento graves.

El vuelo y el ejercicio son esenciales para la salud física de un ave. En la naturaleza, las aves tienen el espacio y la oportunidad de participar en un vuelo regular y vigoroso, lo que ayuda a desarrollar músculos fuertes, mantener un peso saludable y mejorar la condición cardiovascular. El movimiento restringido en cautiverio puede resultar en atrofia muscular, obesidad y condición física debilitada.

Las aves son criaturas inteligentes que requieren estimulación cognitiva constante. En la naturaleza tienen demasiados estímulos ambientales, como paisajes variados, sonidos naturales e interacciones sociales con otras aves. El cautiverio, por otro lado, puede ser monótono y carecer de la complejidad y diversidad del mundo natural, lo que lleva al aburrimiento, la frustración y la angustia psicológica.

Además, muchas especies de aves son muy sociales y viven en estructuras sociales complejas. Se comunican, cooperan y establecen vínculos, incluso afectivos, con otras aves. En cautiverio, las aves suelen estar aisladas o confinadas con oportunidades sociales limitadas, lo que puede afectar negativamente su bienestar. La interacción social es esencial para su salud emocional y su felicidad en general.

Por fortuna, sólo fue un sueño y yo, no soy un ave. De lo que no estoy tan segura es si alguna vez tendré esa misma libertad.