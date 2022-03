Traer para Morelos a los Gallos del Querétaro sería un detonante económico

Con satisfacción y alegría se recibieron las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco Gobernador del estado de Morelos, sobre la posibilidad de que los “Gallos” del Querétaro después de todos los problemas surgidos en el estadio la Corregidora se puedan venir a Morelos a jugar al estadio Agustín “Coruco” Díaz , y que trataría de hablar con el dueño del equipo a quien no conoce.

Este medio de El Sol de Cuernavaca se dio a la tarea de hablar con gente involucradas en el tema, fue primero con Juan Ángel Flores Bustamante presidente municipal del municipio de Jojutla, quien al saber del tema señaló; “Si la verdad que sería muy bueno y excepcional que el Gobernador Cuauhtémoc Blanco lograra concretar la llegada de los “Gallos” del Querétaro porque sería un detonante económico para todo el estado, especialmente a la zona sur con Jojutla, Zacatepec y los municipios cercanos, ya que lo que beneficia a Zacatepec también beneficia a Jojutla y a los demás municipios, porque viene mucho turismo y toda la zona mejoraría económicamente, y si no fuera este equipo de futbol creo que el gobernador podría tocar puertas para traerse a otro equipo para darle vida al estadio “Coruco” Díaz”.

Por su parte el presidente municipal de Zacatepec José Luis Maya Torres no dio la cara, tiene miedo de hablar del tema, así como el director de Deportes del mismo municipio, se negaron a hablar, señalan algunas personas del mismo ayuntamiento, que piensan que al venir otro equipo podrían quitarles el mercado que se encuentra en los estacionamientos del estadio “Coruco” Díaz que por el momento no tiene y que están desde el terremoto en 2017.

Por otro lado Juan Carlos Jhons presidente de los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión de la FMF desmiente que quieran irse a Zacatepec, ya que tienen un compromiso con la gente de Oaxaca donde los han tratado bien, recibí dice Jhons, invitaciones de los Tecos y de Veracruz, de Morelos no hemos tenido acercamientos, pero por hoy, “ te digo que estamos bien en Oaxaca y que no vamos a salir de aquí”.

Mientras tanto el exfutbolista Mario Hernández Calderón que portó la playera de los Cañeros del Zacatepec, los Tigres de Nuevo León, Atlante entre otros, fue presentado como director técnico de los Caudillos Zapata de la Tercera división, quien señaló que sería bueno traer al Querétaro y así ocupar el estadio “Coruco” Díaz que envejece sin tener equipo.

Por su parte los aficionados de hueso colorado que no quisieron dar su nombre señalaron; “No quiero que me tomes foto, pero el Gobernador se aprovechó del problema del Querétaro para hablar y quedar bien con la gente de Morelos, ya que aquí no ha hecho nada por traer equipo al “Coruco” Díaz, el bien sabe que el estadio no cumple con los requisitos para tener primera división, el estacionamiento que ocupa el mercado no cumple con los requisitos que pide la Federación Mexicana de Futbol, además que la cancha está mal ubicada por eso se hacían los partidos por la noche”.





