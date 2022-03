En la UTEZ presentan a los Caudillo Zapata a la tercera división

Por la mañana oficialmente fue presentado en la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ), el nuevo equipo que estará participando como los Caudillos Zapata F.C. en la Tercera división del futbol profesional mexicano en la próxima temporada, que viene a darle más calidad al G-7 en el estado de Morelos, fue el presidente municipal Ing. Sergio Alba Esquivel quien encabezó el presídium, quien está comprometido con el desarrollo deportivo de la sociedad de Zapata

Luego de largos años de no tener futbol profesional de Tercera división en el municipio zapatista, regresa luego que el Alcalde refrenda su compromiso de Gobierno con los jóvenes y sociedad en general, con el objetivo de lograr el tejido social y la paz, así como la generación de empleo y el desarrollo económico.

Alba Esquivel, dijo que en la administración le están apostando mucho al deporte, también a la educación y cultura, “aquí en Zapata hay mucho talento, hay muchas escuelas de fútbol, por lo cual buscaremos que los jóvenes tengan la inspiración de jugar fútbol profesional en una Tercera División”.

A la presentación del nuevo equipo de balompié, asistieron el Director de Deportes, Alan Jair Erazo Granda, el ex árbitro internacional FIFA el morelense, Gilberto Alcalá Pineda y el Regidor, Antonio Alarcón.

También estuvieron Felipe Alba ex - árbitro, Eder Peralta exjugador profesional, Edgard Díaz ex -cañero del Zacatepec quien es el entrenador de los porteros, Edgard Martínez ex - profesional del Zacatepec, así como el ex -profesional Mario Hernández Calderón quien es el director técnico de Caudillos Zapata.

En los próximos días se publicará el lugar y horarios donde se llevarán a cabo las visorias. Podrán acudir jóvenes de 15 a 21 años de edad. El pre-registro se puede realizar en la página oficial del Ayuntamiento o al teléfono 7772362442, del 14 al 31 de este mes.

El plantel quedó conformado administrativamente de la siguiente manera: Director General de Caudillos de Zapata: Felipe Alba Cruz Director Deportivo: Ing. Martín Cervantes Gómez; Director Técnico: Ex jugador profesional de Primera División, Mario Hernández Calderón; Preparadores Físicos: José Francisco Salazar Capistrán y René Orihuela Mejía; Entrenador de Porteros: Edgar Díaz Salazar.

