Sin desenlace la final de playoffs entre Lince y Real San Agustín

Inconcluso quedó el partido de beisbol correspondiente a la final de playoffs que disputaban este domingo el Lince y Real San Agustín en el parque de San José, después de levantarse una protesta por el equipo felino durante la sexta entrada. Será la Liga quien definirá el futuro de esta serie después de analizar el reporte que entregue el ampáyer principal del partido, Mario Lara, sobre lo sucedido.

La serie por el título de playoff entre Lince y Real San Agustín volvió a vivir una polémica, cuando se jugaba el tercer y definitivo juego en la cancha de beisbol de San José del municipio de Cuautla.

El manager del equipo felino, Octavio Barreto, se inconformó por un movimiento de cambio de un jugador del rival, situación que alegó al ampáyer principal.

Se trató del pitcher abridor de Real San Agustín Aldo de Bernardo quien acababa de ser removido de la lomita, después de lanzar hasta es el cierre de la quinta entrada cuando se suscitó el problema.

El manager protestó ante el oficial que el pelotero había puesto un pie fuera del diamante, y por eso, ya no podría regresar al campo como lo queria Real San Agustín, escuadra que se negó a hacerle caso y después de levantarse una protesta, el encuentro después de media hora entre los dimes y diretes ya no se reanudó, ante la desaprobación de la afición, que había hecho una buena entrada en el diamante para ver la definición del campeón de la máxima categoría de la Liga Municipal de beisbol de Cuautla.

Al momento del problema, el equipo de Lince que acababa de hacer un rally de cuatro carreras para recortar una desventaja en la pizarra por 10 a 5 en favor de la visita.

En ese momento el mánager de la visita decidió remover a su pitcher abridor Aldo de Bernardo que estaba ya descontrolado ante el resurgimiento del bateo de Lince.

Aldo dejó la lomita para dejarle su lugar al relevista Alonso, pero en su labor de calentamiento, se vino el problema cuando Barreto vio pisar fuera del terreno de juego a Aldo de Bernardo, por lo que exigió el inmediato cambio del pelotero.

Óscar García | El Sol de Cuautla

Bernardo se supone sería colocado en otra parte del diamante, sin embargo, fue cuando Octavio Barreto lo vio salir del terreno al pelotero a tomar agua, lo que es ilegal en las reglas de beisbol.

“Si salió, el jugador debe de ser reemplazado de acuerdo con la regla, si abandona el terreno de juego, tiene que ser removido entrando otro en su lugar, eso es lo que estamos apelando”, comentó el manager de Lince.

El entrevistado dio a conocer que no siente que la directiva le vaya a dar el apoyo a su escuadra por tener en la mesa a un integrante del equipo rival, al referirse al secretario Blas Ramírez.

“Desgraciadamente no contamos con una mesa directiva que nos vaya a dar el apoyo, nosotros venimos a jugar beisbol, nada más es nuestra intención y no hacer marrullerías, esa es la verdad; levantamos la protesta donde señalamos la acción de este pelotero (Aldo de Bernardo) y que el manager se está negando a sacarlo cuando él por sí solo abandonó el terreno de juego, pero sinceramente no confiamos en la directiva”, señaló el mánager de la novena de San José.

Al respecto, la Liga en voz de su presidente Jorge Mendoza anunció que este lunes se analizará dicha protesta y el reporte del ampayer principal para determinar en la mesa el futuro de este partido, y por lo pronto “no hay campeón”, aseguró el dirigente.