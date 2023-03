Lince empareja la serie final de beisbol con victoria a domicilio

En un emocionante encuentro de beisbol, Lince de San José logró empatar la serie final por el campeonato de beisbol de Primera Fuerza luego de derrotar a domicilio al Real San Agustín por pizarra de 25 carreras a 18.

Con la victoria felina la serie se emparejó a un triunfo por bando, lo que obliga a jugar un tercer partido de desempate el próximo domingo en San José para definir al campeón de la máxima categoría en el beisbol de la Liga Municipal de Cuautla.

La escuadra comandada por Octavo Barreto logró recuperarse después de perder en la mesa el primer partido que habían ganado una semana antes en el mismo diamante de San José.

La alienación ilegal del pelotero Julián Martínez que jugó como parador en corto sin haber alineado en los 5 partidos de torneo regular, echo al traste una victoria que pudo significar el título este domingo con un segundo triunfo al hilo.

Ahora con el 1-1 en la serie, regresarán a casa para definir al campeón de postemporada el próximo domingo 2 de abril a las 11 horas.

Real San Agustín no pudo mantener una ventaja pronta que logró desde el mismo primer episodio cuando sus toleteros agarraron a garrotazos al pitcher visitante abridor, Jorge Díaz Jr. “El Yorko”, quien no pudo mas que sacar un out y recibir las primeras ocho carreras del partido.

Fue cuando el mánager visitante decidió cambiarlo para subir a la lomita a Juan Vivanco, quien logró sacar el segundo y tercer out sin recibir más daño.

Antes en la apertura de la primera entrada el propio “Yorko” había tenido un gran comienzo con el bat al conectar un tablazo de cuatro esquinas que le dio la ventaja momentánea a los visitantes por 1 a 0, pero luego en su labor como lanzador echó a perder su gran arranque para cerrar la primera entrada con la derrota parcial de 8 a 1.

Lince tuvo que empezar a remar contra corriente y fue hasta la tercera que metió su segunda carrera; ya para la quinta el partido se empató a 12 carreras.

En la sexta entrada Lince volvió a abrir con un segundo rally de cuatro carreras con un jonrón incluido de José Ortega que estaba ya como tercer pitcher de Lince.

Pero en el cierre del episodio nuevamente San Agustín retoma la ventaja al cerrar con un racimo de cinco carreras para colocar aquello 17 a 16.

En la séptima los de San José logran otro par de anotaciones para irse arriba 18 a 17, y a partir de ahí ya no soltaron la ventaja, ya que en la octava lograron ampliar en definitiva la diferencia con otro ramillete de seis carrera para ponerse 24 a 17, y ya en el último rollo los visitante con dos más y el segundo jonrón de José Ortega, cerraron el partido con 26 carreras, mientras los de la realeza solo anotaron una con cuadrangular de campo de Max Espinoza para dejar el partido así 26 a 18.





