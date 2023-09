Dos hermanos que aman las artes teatrales

Egresados de la Licenciatura en Teatro de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los hermanos Yair Alexis y Jordi Gibrán Román Lagunas descubrieron su talento y pasión por todo aquello que conlleva la actuación, dirección y dramaturgia.

“Mi hermano es dos años más grande que yo, y al momento de ingresar a la universidad me esperó para ver si estudiábamos juntos alguna licenciatura. Como egresado del CETis 43 mi plan era seguir en la carrera de Comunicación, pero él me habló de la Licenciatura en Teatro en la UAEM, revisamos el plan de estudios y nos gustó. En un principio yo iba más hacia la especialidad en escenografía y él hacia la actuación e interpretación, pero en el camino me di cuenta que tengo ciertas habilidades actorales, por eso decidí alejarme de la escenografía y entrar lleno a la actuación, también muy influenciado por ciertas películas y obras que mi hermano me enseñó”, expresó Jordi.

Por su parte, Yair Alexis recordó que cuando eran pequeños solían preparar y presentar shows junto a sus primos jugando a actuar, únicamente para divertirse. Además de que sus papás los llevaban a funciones de circo, arte escénica que consideran muy importante y que les aportó herramientas de interpretación a lo largo de su vida.

“Mi primer acercamiento al teatro fue cuando iba en Bachilleres. Yo tenía una banda de rock, y una chica me buscó para ayudarla en su materia de teatro para hacer un musical, yo le dije que no sabía actuar, ella dijo que se trataba de cantar, acepté, lo intenté y realmente me gustó”, comentó Yair Alexis.

Jordi Gibrán comparte escenario con Aldair Guzmán. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Al salir de la universidad no tenían muy claro el camino que tomarían, pues las oportunidades eran pocas. Sin embargo, decidieron impulsar su propia compañía: Brothers Teatro, con proyectos dirigidos especialmente a audiencias adolescentes y adultas, a través de obras, representaciones, pláticas y talleres artísticos.

“Éramos dos chavos saliendo de la universidad, sin dinero, sin trabajo y nadie nos conocía. Lo que nos abrió puertas fue que nos contemplaron para el Camino de Luz en Xochitepec, y a partir de ahí surgió la compañía. A mí me tocó dirigir y fue algo increíble, se juntaron más de 500 personas. Durante mucho tiempo no había una producción como tal, ni quien dirigiera a los chicos de la compañía folklórica Kopitl, y fue una gran experiencia”, destacó Yair Alexis.

Sin rendirse

Después de formar la compañía aplicaron a una convocatoria para desarrollar las obras “Un hombre ajeno”, “Modo Avión” (escrita por Yair Alexis) y “Ayer llovió granizo y quizás mañana también” (autoría de Jordi Gibrán), pero los esfuerzos y recursos no fueron suficientes para ser seleccionados, por lo que decidieron trabajar una vez más de forma independiente.

"Modo Avión" toca el tema de las drogas y cómo esto afecta al país. La historia presenta a un personaje que se dedica a distribuirla y contrata a un joven, quien sólo busca salir adelante, y se involucra en el negocio. En las actuaciones estuvieron Jordi Gibrán y Aldair Guzmán.

“A la par de que trabajamos esta obra yo estaba haciendo 'Paka' con el maestro Abimael Méndez y la Compañía El Comal y la Olla, que toca el tema de la drogadicción y narcotráfico, pero está enfocada a un público infantil. Y de ahí doy el brinco a 'Modo Avión', que es la misma temática, pero para otro público. Aprendí mucho, sobre todo cómo hablar de diferentes maneras dependiendo la audiencia”, dijo Jordi.

El actor Jordi Gibrán. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La obra “Modo Avión” ha sido una de sus cartas más fuertes y les ha traído gran éxito a lo largo de este año, especialmente porque la historia tiene como mensaje evitar que los jóvenes caigan en las adicciones y se involucren en esta situación por necesidades económicas.

“Es una obra muy potente, con un mensaje fuerte y conciso. Afortunadamente le ha gustado mucho al público, en cuatro meses hemos presentado 15 funciones en distintos espacios de Morelos, tanto en escenarios teatrales como en espacios comunitarios, éstos en especial nos mueven mucho más y nos brindan las mejores experiencias”, mencionó Yair.

Labor comunitaria

Brothers Teatro es considerada la primera compañía de teatro xochitepequense y con “Modo Avión” han realizado una importante gira de prevención del delito y adicciones en secundarias y preparatorias.

“Nuestro objetivo es llevar el mensaje a un público joven y a los adultos, y creo que está funcionando porque cuando terminamos la presentación, los chicos se acercan y nos preguntan cómo se hace el teatro o si hay lugares para ser parte de la compañía”, dijo Jordi.

Asimismo, han impartido talleres de teatro comunitario en Axochiapan con el Centro Cultural Nenúfar. Y Yair impartió clases en la Casa de Cultura de Atlacholoaya y en la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) en Xochitepec.

Los hermanos Román Fuentes y el alcalde de Xochitepec, Roberto Gonzalez Flores. / Cortesía | Brothers Teatro

“Fue una experiencia muy bonita y ahora tengo la inquietud de montar una obra con personas que están en prisión, porque es muy importante llevar el mensaje de cada obra y demostrar que el teatro es una buena forma de expresión”, comentó Yair.

Además del Teatro han incursionado en el área del cine, Yair ha sido extra en proyectos como “El Señor de los Cielos” y ha participado en 40 cortometrajes estudiantiles de diversas escuelas en Morelos junto a directores y productores como Miltón Guisa, Iván Carrum, Fernando Ganem y Francesco Taboada. Por su parte, Jordi ha comenzado su camino en este ámbito del séptimo arte y ya realizó su primer cortometraje.

La compañía Brothers Teatro ha recibido varios reconocimientos por su labor comunitaria. / Cortesía | Brothers Teatro

Entre sus próximos planes con la compañía Brothers Teatro, Jordi y Yair presentarán “Modo Avión” en otros espacios como el décimo aniversario de un centro AA e impartirán un taller en un Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Asimismo, estrenarán las obras de teatro “Nómbrame”, de Ikram Ávila, y “Carta a los Reyes Magos”, de Yair Alexis. Además de que participarán nuevamente en “El camino de luz” con una temática distinta con la historia de un abuelo y su nieto, y la representación de leyendas en el área del Acueducto de Chiconcuac por primera vez.