Un paseo gastronómico por los Altos de Morelos

Con apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Morelos, la periodista cultural Patricia Jiménez Pons y el fotógrafo Lázaro Sandoval, realizaron el recetario Cocina tradicional del estado de Morelos I. Ruta gastronómica de los Altos de Morelos, el cual presenta a cocineras tradicionales muy destacas en Morelos, quienes comparten sus recetas milenarias, en una investigación para el rescate de nuestra increíbles gastronomía.

Este maravilloso recetario, que aborda la importancia de rescatar nuestra cultura gastronómica, nos da un paseo por los platillos tradicionales de distintos municipios de Morelos, brindándonos un mosaico lleno de sabores y olores, que aunque no pueden percibirse, nuestra mente logra darnos esa sensación de querer probar cada platillo.

"Obtener el placer de hacer un proyecto así, es porque te lo has ganado, tienes los méritos técnicos y la capacidad de todo tipo para lograrlo, conoces a la comunidad y tienes la experiencia para hacer algo de esa naturaleza, la invitación surgió a partir de eso. De repente en las redes sociales se refleja tu trabajo en lo que publicas, siempre he dicho que no hay que publicar una foto mala, porque eso hablará de ti", expresó Lázaro Sandoval.

Este proyecto, comenzó a realizarse hace aproximadamente dos años y tras varios infortunios, al fin se ha publicado y está disponible para la venta al público.

"Durante este tiempo, fue detenido en dos ocasiones, no había definiciones estratégicas para realizarlo, hasta que finalmente se dio inicio hace dos años".

En el libro, Patricia Jiménez Pons escribe, en la presentación: "La cocina con su tlecuil es el corazón mágico de los morelenses, donde se aprende de todo y se agradece a la madre tierra, donde reconocemos nuestra raíz, nuestro entorno y las bondades que nos ofrece para transformarlas en alimento: ése el principio de nuestra identidad".

Con un recorrido en los Altos de Morelos, visitaron y fotografiaron a mujeres cocineras de 10 municipios del estado, Huitzilac, Tepoztlán, Totolapan, Tlayacapan, Tlalneplantla, Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán y San Andrés Hueyapan.

"Fotografiamos 10 municipios del estado, y fue una organización muy clara en el sentido en el que se definió, una distribución del estado en cinco zonas caracterizadas y orientadas principalmente hacia una producción culinaria por zona, que no tiene que ver ningún distrito político. Pati Jiménez escribió los textos y determinó la distribución".

Fue un año total de producción, entrevistando y fotografiando a 24 cocineras, cuya labor queda registrada en las 126 páginas que integran este importante recetario.

"Fue una experiencia padrísima, incluso volamos en helicóptero que fue un tema muy interesante y divertida".

Asimismo, Lázaro nos cuenta cómo fue qué realizó estas importantes fotografías, en las que tenía que plasmar justamente esa esencia de la cocina tradicional, los momentos y expresiones más destacadas del trabajo de las cocineras en su labor. "Utilicé un equipo de iluminación muy elemental, decidí que en la mayoría de los casos que fuera posible sólo usar la luz ambiente de los tlecuiles y las cocinas; porque justamente el libro trata de rescatar la esencia de un recetario tradicional, cocina que difícilmente se hace de manera cotidiana en casa, pero que promueve la inclusión de recetas milenarias, tradicionales y únicas, creo que no hay un solo platillo que se iguale a algo que haya comido en algún restaurante. Fotográficamente me acerqué mucho con las mujeres, para capturar sus manos, cuando preparan cada platillo y cuando prueban las cosas, todo eso se volvió un asunto increíble".

La idea de Paty en ese sentido fue justamente el sentarse a la mesa con las cocineras, después de preparar cada platillo.

"Fue un festín alimenticio muy enriquecedor y la genialidad de estas mujeres su gentilezas carisma y calor humano fue increíble. En el recetario hay mujeres galardonadas a nivel nacional. Toda una grata experiencia, fotográficamente estoy feliz y satisfecho con el resultado del libro".

Debido a la pandemia, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, no ha podido realizar una presentación oficial de este proyecto, pero han autorizado a los autores la venta del libro, por tal motivo, quienes deseen adquirirlo, pueden contactar a Lázaro Sandoval, el costo es de $250.