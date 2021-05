Emprendimiento e innovación con Shoe art studio

Manuel Quintero es un joven emprendedor mexicano que busca siempre innovar, y uno de sus grandes proyectos ha sido crear su propia marca que personaliza tenis a través del arte hecho a mano, Shoe Art Studio, donde es él quien realiza el trabajo artístico.

"Cuando estaba en Canadá en diciembre de 2019, empecé a crear la idea y el proyecto surgió para unir dos cosas que me gustan mucho, los tenis y el arte que me ha gustado desde pequeño", expresó Manuel Quintero.

Con el objetivo de brindar un trabajo de calidad y muy especial, Manuel inició este proyecto en 2020, en plena pandemia, algo que le ayudó a mantenerse ocupado y a desarrollar su creatividad en tiempos difíciles.

"A veces lo mejor es no tener tantas expectativas y hacer las cosas así a ver qué pasa y realmente me sorprendió mucho la respuesta de la gente y cómo la marca ha ido creciendo tan rápido, sobre todo en una época tan complicada tanto para los negocios como para los consumidores y para todo el mundo, pero fue una respuesta muy buena en México e incluso hemos llegado a otros países como Estados Unidos, Canadá y en Europa y estoy súper feliz con eso, era algo que no me esperaba".

Asimismo, Manuel Quintero nos cuenta cuáles fueron los primeros diseños que realizó y qué es lo que le inspira en esta faceta artística.

"Quería darle un poco de variedad, que de 10 personas que hubiera en una habitación, les gustara al menos un diseño y si les gustaban más, ya era ganancia. Realicé cosas que son importantes para mí como 'La noche estrellada' de Van Gogh que es mi pintor favorito y de 'El Principito' un libro muy importante de mi infancia. Fue la inspiración de varias cosas, uno, lo que me gusta y para recordar la infancia; y otro más con el tema del diseño, tendencias y arte que le aporte algo al calzado y que lo haga verse bien".

El proyecto ha funcionado bastante bien, incluso fue sorpresivo para Manuel todo el trabajo que tuvo en estos meses.

"Fue sorpresivo cómo funcionó y explotó todo porque si llegó un punto en el que eran demasiados pedidos, y se convirtió en un trabajo muy demandante y tenso, pero es algo que me encanta y que realmente disfruto mucho hacer".

Manuel es graduado en Ingeniería Industrial y Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con un Diplomado en Business Communications por Greystone Canada, además cuenta con una Certificación en Creatividad, Innovación y Nuevos Negocios por Fondazione CUOA,

Italia y una Certificación en Lean Manufacturing por University of Tennesse, Estados Unidos y el Programa ERASMUS por Universidad de Economía de Bratislava, Eslovaquia.

"Me gusta todo el tema de estudiar, siempre que voy a un lugar y me quedo a vivir ahí por un tiempo, busco seguirme preparando profesionalmente. Mi próximo proyecto será realizar una maestría en Canadá, ya que sea posible viajar".

Le apasiona apoyar y fomentar el emprendimiento; los proyectos relacionados con innovación, negocios, estrategias digitales, diseño de marca, branding, comunicación y eficiencia. Quiere inspirar a más personas a darse cuenta de que pueden lograr sus sueños y vivir haciendo lo que realmente aman y les apasiona, venciendo los miedos y atreviéndose a tomar riesgos.

"Hay que tener en cuenta que estamos aquí para ser felices, hacer lo que amamos y sí se puede, es una realidad que debemos estar dispuestos a vivir porque , no es. Sencillo pero todos los días son para vivirlos y l hacer las cosas que amamos, la vida puede llegar a sorprendernos".

Manuel ha impartido pláticas y workshops sobre creatividad, innovación y negocios. Este año, comenzó a trabajar sobre su nueva aventura como conferencista con el título "Innovar desde dentro".

"Me encanta porque desde siempre me ha gustado hablar en público, siempre estaba inscrito en cosas de Declamación y Oratoria, siento que las palabras son algo muy potente para transmitir un mensaje e influir de manera positiva en la vida de alguien. Impulsar a los jóvenes a lograr sus objetivos es algo increíble y que me emociona mucho, espero continuar ahora que la pandemia termine porque usar la palabra para transformar vidas es algo fundamental".

Conéct@te:

Instagram: @itsmanuelq

Facebook: /shoeartstudio