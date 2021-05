Era el sonido de su mundo derrumbándose: Alma Karla Sandoval

Los días pasan, las terroríficas noticias aumentan, a los corazones femeninos los oprimen, los desangran y muchas mujeres feministas dejan su huella denunciante en este mundo aciago que no quiere cambiar, aferrado a lo que ya debería erradicarse aquí y ahora. Pero, ‘‘ya chole tanta politiquería’’. Por esos improperios es que nacen libros como "El mundo es nuestro MUJERES", publicado por la Secretaría de Cultura, que cuenta con textos contundente, precisos y preciosos por su valía, donde participan grandes escritoras feministas.

La portada en un autorretrato de la artista visual, Nirvana Paz; la pieza intervenida se llama ‘‘Tocando el horizonte’’ (2015) y alude a una de las obras clásicas del Romanticismo, ‘‘El caminante sobre el mar de nubes’’ del alemán Caspar David Friedrich, pero esta vez quien mira hacia el frente es una mujer, la misma que no sólo toca el paisaje horizontalmente, sino que se entiende parte de el.

Transcribo gran parte del texto de Alma Karla Sandoval:

«Un corazón rojo en una venta de WhatsApp. Miles de kilómetros de distancia y un tiempo sin tiempo confinado. Sólo un corazón rojo porque los hay verdes, amarillos, negros, azules y violetas como las lentes intra-oculares con las que miro el mundo. Regreso a lo rojo. Segundo día de menstruación. Cada mes tengo más miedo de que la sangre no vuelva. Tomo colágeno, ácido hialurónico. Camino subiendo las pendientes de un fraccionamiento con palmeras. Como todas, espero a Godot de este lado de la vida en medio de la peste. Digo ‘‘este lado de la vida’’, pero no sé dónde queda eso. A ciegas, como una poeta conversando en la penumbra, resistiendo. Pero me interrumpo, aunque viva en obra o el mito siga dando de comer —hemos aprendido que siempre es por ahora, que ‘‘siempre es todavía’’, como aseguró Machado—,me detengo, decía, dejo de escribir porque suenan las notificaciones de Facebook. Me etiquetan en protestas: tres fotos de mujeres desaparecidas, precios que suben, acosos justamente revelados. La misoginia de siempre y los ecos de las frases que saltan este hilo de letras como una cuerda floja o un lazo de mujer anti-maravila para ir escupiendo un poco de verdad —entre la cura y el veneno está la dosis, decía Paracelso—: "El feminismo es odiado porque las mujeres on odiadas. El anti-feminismo es una expresión directa de misoginia; es la defenta política para el odio hacia la mujer’’, expresó Andrea Dworkin, y recuerdo la sutil advertencia, ¿o amenaza?, de Octavio Paz en una conversación con Anilú Elía por allá de 1975 (el año en que nací):

‘‘La lucha que ustedes, las mujeres, están emprendiendo, es guerra atómica: es romper el átomo del poder en el núcleo. Junto a ella todas las demás revoluciones de la humanidad resultan menor epifenómenos...pero ¿está preparadas para la contrarrevolución?’’

La respuesta es sí, porque con todo y el pinkwashing, la interseccionalidad soprechosa, la medicalización de nuestra existencia, así como el confinamiento retrógrada que biopolitizando la vida vestida de nosotras, nuestras cuerpas, convirtió en virus nuestro grito; con todo y las nuevas cooptaciones y la sanguinaria caza de brujas que resurge como antaño que es ahora, acá estamos rodeadas de fantasmas que nos cuidan, acá seguimos coloreando el paisaje forense de las más de dos mil fosas, acá hablamos de ellas, de las que buscan a sus hijos, de las que no tienen para comer el día de hoy, de las que son prostituidas, discriminadas, quemadas, mutiladas, degolladas, descuartizadas....»