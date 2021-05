Artistas presentan en el Mucic la exposición Los hijos del maíz

En el Museo de la ciudad de Cuernavaca (Mucic) se realizó la inauguración de la exposición Los hijos del maíz de El Tejocote Taller Creativo, con la participación de 12 artistas que salen de su zona de confort para abordar desde el arte la temática del maíz, uno de los alimentos más importantes en México a lo largo de la historia.

Desde noviembre del 2011, El Tejocote taller creativo, con sus integrantes Karina Lizette Chávez, Juan Carlos Bermúdez y Ernesto González Flores, comenzaron a promover la participación de trabajo en colectivo para reflexionar, proponer y producir obras partiendo de la problemática del maíz en México; así nace "Maíz que Camina" donde se abordan diferentes puntos de vista, expresiones, saberes y experiencias que han nutrido una red de colaboración y reflexión dentro de un contexto local.

Las propuestas artísticas que realiza El Tejocote parten de una visión integral sobre la problemática actual del maíz como los transgénicos, su uso alimenticio, la distancia afectiva y política frente a la producción, los rituales que forman parte de cosmovisiones antiguas y los productos derivados del maíz; buscamos crear conciencia del problema desde diferentes ángulos, abriendo caminos distintos a los discursos polarizados. La ética, una visión más creativa del panorama y la participación del arte también sirven para reflexionar sobre alternativas ecológicas donde, además de la problemática ambiental, se incluyen factores sociales e individuales. Las actividades artísticas se han valido del uso de distintas técnicas.

Para este proyecto en específico se hizo papel artesanal a partir de la caña de maíz, que ellos mismos sembraron en casa.

"Tenemos varios años organizando trabajos artísticos alrededor del tema del maíz, haciendo reflexiones partiendo desde distintas técnicas. En esta ocasión, la idea fue darle el papel artesanal a distintos artistas, para que cada uno lo interviniera desde su punto de vista, con el tema del maíz, algunos incluso ya tenías trabajo previo respecto al tema. Uno de los objetivos fue retar a los artistas porque el papel es un poco frágil para ciertas técnicas, no puede tener mucha humedad porque se rompe. Y sacar a los artistas de su zona de confort, fue un experimento orgánico muy interesante, y todo se ve reflejado en las obras", expresó Karina Lizette Chávez.

Los artistas participantes son Ernesto González, Emilia Mejía, Gera Cristóbal, Antonio R., Karina Lizette Chávez, Pedro de Jesús, José Luis Vásquez, Ofelia Iszaevich, ZUM, Juan Carlos Bermúdez, Daniel Toscano y Agüita Gómez del Payán.

Para crear sus obras, los artistas no sólo se enfrentan a un lienzo en blanco sino a un papel que al ser artesanal no cumple con ciertas características que lo hacen de fácil manejo, sino que se vieron obligados a realmente escuchar el material, a sensibilizarse con otras posibilidades creativas a cuestionarse sobre los soportes que utilizan, la comodidad de lo conocido se verá conflictuado, haciendo evidente que los problemas que acompañan el maíz no pueden ser ignorados, nos obligan a escucharlos para poder generar soluciones, para poder crear en un mundo que pide replantearnos nuestras formas de consumo, de intercambio, de convivencia. Sí, crear, crear a partir de nuevas necesidades, de nuevas soluciones donde viejas maneras nunca han logrado resultados.

Durante la inauguración, los artistas brindaron un recorrido por la muestra, hablando de los procesos creativos de sus obras, la temática específica que abordan y los retos a los que se enfrentaron con este papel artesanal.

La exposición está ubicada en las salas 3 y 4 de la planta alta del Mucic, y podrá ser visitada hasta el 13 de junio, los horarios son de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, uso de cubrebocas obligatorio.