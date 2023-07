Tres décadas de difundir la música coral en la entidad

El proyecto del Coro de Niños Cantores de Morelos inició en 1990 con el impulso del maestro Pablo Puente y la pianista Ana Gloria Bastida, quienes continúan al frente y han formado diversas generaciones, muchos que ahora son adultos y continúan forjando su camino en la música gracias a esa semilla que plantaron en ellos con sus enseñanzas.

“La inquietud de integrarlo originalmente vino de la maestra Silvia Navarrete, pianista radicada en Cuernavaca. Eso en 1989, ella estaba en la Dirección de Música del gobierno del Estado de Morelos e invitaba a músicos, grupos y orquestas a que vinieran a dar conciertos a Cuernavaca; entonces, cuando mi esposa y yo dejamos Xalapa y vinimos a Cuernavaca, ella nos contacta y nos dice que quiere que se forme un coro de niños en Cuernavaca, nos encantó la idea y nos pidió hacer un proyecto para presentarlo al gobierno”, narró Pablo Puente Burgos.

1990. Primer concierto en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. / Cortesía | Coro de niños cantores de Morelos

Y fue en septiembre de 1989 cuando los maestros le entregaron el proyecto y ella se dedicó a hacer la gestión. En diciembre informó de su aprobación.

“A partir de enero de 1990 empezamos a audicionar a niños para formar el coro, la convocatoria fue tan grande que recibimos a 160 niños, en ese tiempo sólo varones, y seleccionamos a 50 con las mejores calificaciones y empezamos a trabajar.

"Andábamos de un lado a otro porque no teníamos un espacio fijo, y pasamos por muchas penurias, pero no cejamos, aunque a veces trabajábamos con un tecladito porque no había piano”.

En ese tiempo empezaron los ensayos para enseñarle a los niños, a partir de cero, la técnica del canto y el repertorio coral para voces infantiles.

Y el 4 de junio de 1990 tuvieron su primer concierto en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, contando con el apoyo del Gobierno del Estado. Y desde ese momento se hizo tradición hacer el concierto de aniversario cada año durante junio.

2004. Ciudad de Tianjin, China. / Cortesía | Coro de niños cantores de Morelos

Al siguiente año el coro hizo su primera gira internacional con un intercambio con el Kilgore College de Texas en Estados Unidos. El gobernador de aquel entonces, Antonio Riva Palacio, les apoyó con los boletos de avión y allá los hospedaron en la casa de los estudiantes de universidad.

“A los tres años la convocatoria se abrió también para niñas y fue un éxito porque a partir de entonces tuvimos más niñas que niños, y en realidad eso fue algo mundial que ocurrió, en los coros europeos se veían carentes de niños también”.

Generalmente, las edades de las niñas y niños en el coro es de entre siete y 10 años, pero incluso hay niñas que se quedan hasta los 15 o 18 años.

“Los niños cambian de voz y aprovechan el mayor tiempo posible, porque al cambiar de voz dejan de cantar, pues ya no pueden emitir los sonidos igual. Y con las niñas es diferente, por eso suelen quedarse más tiempo, ya se salen por cuestiones de estudios o así. Siempre les hacemos un concierto de despedida o algo especial”.

2004. Beijing, China. Palacio de la Armonía en la Ciudad Prohibida. / Cortesía | Coro de niños cantores de Morelos

Uno de los objetivos principales del grupo es llevar el canto coral infantil por todo el estado de Morelos para llegar a públicos diversos.

“Nos interesa mucho que todos los públicos puedan escuchar a los niños en todos los municipios, en pueblos, en rancherías, público que incluso no conoce sobre el canto coral. Y esa labor la hemos hecho en todos estos años y nos ha llenado de mucha satisfacción, porque todos los públicos desde el principio fueron muy receptivos al canto de los niños. Durante nuestros programas siempre hablamos de las obras para ubicar al público en la época, el compositor y si cantamos en otro idioma como hebreo, latín o inglés, hacemos la traducción, y les interesa mucho, afortunadamente nunca hemos tenido un público hostil”.

El Coro de Niños Cantores ha destacado por el talento y disciplina de sus integrantes. Y gracias a eso han tenido la oportunidad de presentarse en varios escenarios de Morelos, México y en otros países.

“Cuando iniciamos con el coro vivía aquí el maestro Ramón Noble, amante de los coros y en nuestro primer concierto él estuvo presente y nos invitó a dar un concierto en el Museo de la Ciudad de México y de ahí en adelante surgieron más invitaciones y se fueron extendiendo, gracias al contacto que teníamos con otros estados, fue una época muy productiva con los coros a nivel nacional”.

Años más tarde llegaron las giras internacionales que llevaron al Coro de Niños Cantores a países como China y España.

“En 2004 recibimos la primera invitación para ir a China en la ciudad de Tianjín en el Festival Los niños del Mundo en Armonía. Y también nos invitaron a otro festival en Beijing, con todo pagado. En 2005 fuimos a La Habana, Cuba, y en 2010 supimos del Festival Corearte de Barcelona, que agrupaba coros de adultos, infantiles y mixtos, mandamos nuestra aplicación y nos aceptaron, participamos en la sexta edición y el coro causó mucha expectativa por su disciplina muy clara y precisa y su trabajo coral, algo que nos llena de satisfacción”.

Asimismo, en 2013 participaron nuevamente en Corearte con una gira por las ciudades de Montserrat, Girona, Tarragona, en España, y Lyon, Francia.

2013. Festival COREARTE, Barcelona, España. / Cortesía | Coro de niños cantores de Morelos

“Cada festival tenía sus talleres y nosotros nos preparamos con tres talleres con repertorio de tres directores diferentes. Y en esa ocasión, antes de ir al festival, fuimos a Valencia en un concierto muy bonito y simpático. Y la convivencia fue muy bonita, los niños mexicanos con los de Valencia salían abrazados y cantando, fue una estancia muy bella”.

Por lo general, solían hacer audiciones una vez al año, pero después de la pandemia, ahora las realizan en febrero y septiembre, con el objetivo de incentivar a más niños y niñas, e impulsar nuevos talentos.

“Tenemos dos grupos, el principal que es más avanzado y el grupo preparatorio con niños principiantes. Y a raíz de la pandemia, algunos niños salieron entonces necesitamos nutrir al grupo porque nos quedamos con un coro principal mínimo, y solemos realizar audiciones dos veces al año para estimular el grupo. Actualmente, tenemos 30 niños muy noveles que se han integrado y adaptado muy bien a las exigencias, por lo que considero que seguimos manteniendo un coro con un buen nivel para presentarse en festivales, encuentros y seminarios”.

Finalmente, el maestro Pablo comentó que ojalá tengan nuevamente el apoyo de las autoridades para seguir llevando la música coral a las diversas comunidades y municipios de Morelos, ya que no han podido hacerlo desde hace varios años, por falta de recursos.

Es así como el coro se ha consolidado a lo largo de estos 33 años como uno de los más importantes a nivel nacional, además de representar a Morelos de una forma excelente y difundir la música coral en el estado.

