Regresa la Feria del Libro a Cuautla

Después de un año y medio sin organizar este evento, la feria del libro regresó a Cuautla, los expositores regresaron con una gran variedad de ejemplares para fomentar la lectura entre la población.

Instalada en la alameda del centro, la feria del libro atrajo a los ciudadanos quienes se detenían a hojear novelas, cuentos, además de buscar y conocer material didáctico.

Los expositores permanecerán en la vía pública hasta el sábado 15 de julio a las 21:00 horas.

Federico Maya Martínez, coordinador de la feria del libro, indicó que son ocho expositores los que participan en esta edición, y ofrecen libros de todo tipo, cuentos infantiles, libros para colorear, con sonidos, en 3D, novelas, científicos, de historia, de consulta, hasta algunas ediciones especiales.

Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

Los precios son variados van desde tres libros por 50 pesos (en libros de segunda mano), libros de 20 o 30 pesos la pieza, hasta ejemplares de más de 400 pesos, todo depende de la editorial, autor, tipo de pasta y demás características.

“Si nos afectó un poquito la lluvia sobretodo porque nuestro material no se puede mojar, pero se buscó la manera y con el apoyo del DIF logramos quedarnos hasta este sábado, vimos muy buena respuesta de la gente que vinieron no todos a comprar pero venían, preguntaban, tomaban los libros los leían un rato y eso es muy bueno, que todos se interesen por la lectura, no importa lo que les gusta leer, el que tengan ese hábito ya es muy bueno”, precisó Araceli Garnica, presidenta del DIF que apoyó el regreso de este evento.

En el sondeo que realizó El Sol de Cuautla, la mayoría de los asistentes opinó que este tipo de actividades son muy importantes para la sociedad, ya que reviven hábitos que se han perdido con el paso de los años y el avance de la tecnología; a decir de los encuestados en la actualidad la lectura fue sustituida por las redes sociales, computadoras y videojuegos.

Si bien los encuestados reconocieron que no leen muchas obras al año, coincidieron en que es una practica que se le inculca a los jóvenes desde pequeños.