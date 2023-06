El Coro de Niños Cantores de Morelos celebrará su 33 aniversario con un concierto especial en el Teatro Ocampo el próximo 27 de junio a las 18:00 horas, donde habrá invitados especiales. La entrada al público será gratuita.

Esta importante agrupación morelense fundada por los maestros Pablo Puente Burgos, director artístico y Ana Gloria Bastida, pianista y maestra de canto, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas de formar niños y jóvenes en el canto coral y de representar a Morelos a nivel nacional e internacional.

Con gran emoción, el maestro Pablo Puente Burgos nos comparte un poco de lo que será esta grata celebración, donde estarán como invitados el Coro Juvenil de Niños Cantores de Morelos y el Coro Cenzontle.

"Ya tenía un rato que no nos presentábamos en el Teatro Ocampo, y ahora nos toca regresar, y vamos a presentar algo muy especial. Generalmente, para el concierto de aniversario, reuníamos a un grupo pequeño de ex niños para que cantaran en el festival y preparábamos con ellos tres piezas, el mayor grupo fue de 18 a 20 jóvenes, pero sólo lo hicimos en algunas ocasiones. Y ahora, para este concierto de aniversario, lanzamos una invitación que fue ampliamente bien recibida, y tenemos alrededores de 40 ex niños ahora jóvenes que están preparando un repertorio propio. Así como el Coro Cenzontle, qué está integrado también por ex niños cantores", expresó Pablo Puente Burgos.

La dinámica del concierto será que cada coro interpretará su propio repertorio, y después el Coro de Niños Cantores de Morelos y el Coro Juvenil de Niños Cantores de Morelos interpretarán una pieza en común, y posteriormente, los tres coros presentarán una pieza en conjunto.

Cortesía | Niños Cantores de Morelos

"Esto nos tiene muy emocionados a Ana Gloria y a mí, el hecho de ver las caras que conocimos de niños y verlos ahora unidos en un grupo en el cual creemos, se sienten muy felices es algo maravilloso. Algunos de esos jóvenes se han dedicado a la música, otros participan activamente en los coros como Cenzontle, pero muchos tienen otras profesiones y sigue atentos al llamado, en el primer ensayo nos quedamos verdaderamente sorprendidos porque pareciera que el coro se reunía con frecuencia para ensayar. Creo que les enseñamos muy bien a los niños lo que es el canto coral y a integrarse, por lo que este concierto será un encuentro de amigos, de compañeros, conocidos y amantes del canto coral, y de alguna manera todo eso les hará dar una presentación excelente".

Con su estilo y talento musical, cada coro deleitará al público con un repertorio especial de diversos géneros, por lo que harán vibrar al público asistente.

"Realmente estamos muy emocionados por este concierto, de presentar a este Coro juvenil y naturalmente a los niños actuales del coro principal, les decimos ustedes son los que le han dado seguimiento a la trayectoria de Niños Cantores de Morelos y son muy importantes para seguir con esta historia".

Respecto al Coro Cenzontle de Morelos, Karina Coria, integrante del mismo, mencionó que fue fundado en 2017 por Yoab Esau Domínguez Sánchez, actual director y que es un proyecto con intención de crear e impulsar la música coral dentro y fuera del estado de Morelos, dedicado a la comunidad, sin fines de lucro, y hecho para promover y divulgar el trabajo de los jóvenes compositores, arreglistas, cantores y solistas morelenses.

No te pierdas este especial concierto para celebrar a una de las agrupaciones más sólidas e importantes del estado de Morelos, y de conocer el talento de más de 90 niños, jóvenes y adultos en Morelos.

