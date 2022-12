In memoriam | Tiradero de Nacionales de México, pieza de la semana

"Tiradero de Nacionales de México”, de Rafael Cauduro, nos muestra otro lugar limítrofe y lúgubre. En él están las cosas que ya no le son de utilidad a la nación, entre ellas una persona. A lo largo de su vida, Cauduro utilizó su arte para denunciar la injusticia, particularmente la ejercida en contra de las personas vulnerables.

“Es una pieza que me parece muy importante en la producción de Rafael, no sólo porque refleja toda su esencia con la iconografía de los trenes, el deterioro y lo viejo que es muy particular en su obra. También nos muestra esa fase de Cauduro y personalidad que, si bien es un artista muy reconocido por su estética tan característica, hay algo muy importante que no debemos perder de vista: su enorme compromiso social”, expresó Alesha Mercado Besserer, curadora de la exposición “Un Cauduro es un Cauduro (es un Cauduro)”.

Menciona que en esta pieza el artista nos enseña ese lugar que llega a ser como un lote de bajas de piezas del gobierno donde todo está inventariado con un número y difícilmente se puede tirar.

“Hay una modalidad llamada dar de bajas, y todo termina en tiraderos, en bodegas. Lo que nos enseña Cauduro es un paisaje muy lúgubre con toda la chatarra, pero también hay aquí un ser humano, que en la concepción de Rafael es alguien de quien todos nos debemos de ocupar, no sólo es un problema del gobierno; para Rafael Cauduro es un escándalo que todavía en estas épocas haya personas desposeídas, sin casa, una realidad en la que de alguna manera participamos todos y nos tendríamos que hacer responsables y ser parte de la solución y no del problema”.

Finalmente, Alesha Mercado destaca que la presencia de personas desposeídas en la obra de Cauduro forma parte desde hace mucho tiempo, quizás desde principios de los ochenta, y a través de ella hace un constante recordatorio acerca de este y muchos otros problemas sociales.

Cultura Lamentan el deceso del maestro Rafael Cauduro

Homenaje

Con esta exposición, que se inauguró en septiembre de este año en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, se le da continuidad al homenaje realizado al maestro Cauduro por sus cinco décadas de trayectoria, el cual inició a principios de 2022 en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México.

La curadora dijo también que a manera de retrospectiva para honrar las cinco décadas de trayectoria del maestro y todas sus aportaciones a la historia del arte mexicano, la exposición es abierta y está dividida en distintos núcleos.