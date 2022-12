Imborrables los recuerdos de Cauduro

Rafael Cauduro, fue un importante pintor y muralista en Morelos, México y a nivel internacional, que ha dejado un gran legado y una huella imborrable en el mundo artístico.

A través de su obra, podemos ver más de sus ideas, pensamientos y sentimientos, pero más allá de eso, fue un ser humano que, como esposo, padre, tío y amigo, dejó importantes recuerdos en sus seres queridos, quienes han abierto su corazón y memoria para compartir los gratos recuerdos a su lado.

De manera personal, Ann Thomaes y Nicky Vadas, esposa e hija de Alberto Vadas, (quien por muchos años dirigió el espacio de La Tallera Siqueiros y fue gran amigo de Cauduro) comparten cómo fue su relación con el maestro y aquellas anécdotas que con mucho cariño conservan, en el valioso baúl de los recuerdos.

Ann Thomaes menciona que su esposo fue gran amigo de Rafael Cauduro desde su infancia, y cuando ella llegó a México en 1986, conoció al maestro y desde ahí comenzó su amistad tan cálida y cercana.

“Mi esposo y Rafael compartieron la misma escuela en Primaria y desde la infancia fueron grandes amigos. Nosotros nos casamos en 1988, y Rafa junto con su primera esposa Carla Hernández, fueron nuestros padrinos de matrimonio. Y después en su segundo matrimonio, con Liliana nosotros fuimos sus padrinos, y solíamos frecuentarnos durante mucho tiempo”, expresó.

Asimismo, compartió una divertida anécdota que recuerda con mucho cariño, durante el embarazo de su hija Nicky, “Cuando estaba embarazada y a punto de parir, la verdad subí muy poco de peso, como ocho kilos; y mi marido era muy panzón, y había tenido una operación de vesícula que por no cuidarse se le había reventado, entonces a Rafael se le ocurrió decir que el que iba a parir era él, y le dibujó un zipper con las patitas de que iba a salir Nicky de la panza de papá”.

Por su parte, Nicky Vadas, quien actualmente es directora de Estudio de Alberto Penagos, recuerda con mucho cariño a Rafael Cauduro, como alguien más de su familia.

“Para mí el maestro Cauduro, era el tío Rafa, porque mi papá Alberto Vadas, fue uno de sus mejores amigos, conviví con Rafael literal desde que nací, por la cercanía que tenían. Realmente yo no me di cuenta del medio en el que estaba porque yo nací y crecí ahí, ir a la casa de Rafa, era ir a casa de mi tío”, comentó.

Hablando un poco de lo artístico y pictórico, Nicky menciona que para ella siempre fue muy común ver obras de arte y exposiciones, ya que cada mes inauguraban una en La Tallera, además de que la obra de Cauduro siempre estuvo presente en su vida.

“A partir de su obra, evaluaba a todos los demás artistas sin querer, lo recuerdo en todas las exposiciones en La Tallera, sus exposiciones individuales y colectivas”.

Uno de los mejores regalos que Cauduro le dio a Nicky, fue elegirla como modelo para sus obras en dos ocasiones; la primera cuando tenía 16 años, experiencia de la cual el maestro pintó cuatro cuadros y la segunda, cuando tenía 21 años, para el edificio Cauduro en la Condesa.

“Fueron mis primeras experiencias posando para una pintura y que mejor que de Rafa. Mi inspiración para hacerlo fue mi papá, que fue pintado muchas veces por Rafael y además había mucha confianza con él, porque lo conocía de toda la vida. El hecho de que me pidiera ser su modelo, fue un honor para mí, el quedar inmortalizada por Rafael Cauduro”.

Para Nicky, era muy común ver las réplicas de aquellas obras de Cauduro donde pintó a su papá, eran parte de su entorno, pero verse plasmada a ella misma en una obra, ha sido algo muy especial en su vida.

“Es algo importante, toda la vida voy a poder mostrarle a mi hijo y a mis nietos si algún día los tengo, y decirles esa era yo a mis 16 y a mis 20, es increíble ver los trazos de Rafa, que plasmó quién era yo en ese momento de mi vida”.

Finalmente, Nicky comentó que “Uno nunca muere hasta que lo olviden, y a él nunca lo vamos a olvidar” y destaca que, sin duda, el maestro deja un espacio muy grande en el arte a nivel internacional, pues por su forma de expresarse sin filtros, nunca habrá alguien como él.

El artista Alberto Penagos, originario de la Ciudad de México, (pero que actualmente radica en Cuernavaca), también conoció de cerca al maestro Cauduro y tuvo la oportunidad de trabajar con él, para los murales que se ubican en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando me enteré que Rafa empezaba con el proyecto de la SCJN en La Tallera Siqueiros, cada vez que podía, iba a verlo trabajar. Recuerdo que el espacio se limitó con unas mamparas, y había unas ventanas donde veías a Rafa y a su equipo mientras trabajaban; yo iba todo el tiempo, hasta que una vez me invitaron a pasar y en la plática, pregunté qué posibilidades había de entrar a trabajar con Rafael, me dijeron que en ese momento estaban completos, pero eventualmente se dio la posibilidad y de ahí hasta que el proyecto culminó”, mencionó,

Durante los primeros tres años (lo que duró el proyecto), fue una relación en el ámbito laboral pero se consolidó en una gran amistad, algo muy importante para Alberto, pues le dejó gratas enseñanzas, experiencias y la oportunidad de conocer a personas maravillosas.

“Una de las enseñanzas que más apreció de él, es el hecho de que me corroboraba la libertad creativa, que el artista debe arriesgarse por su obra, en el sentido de explorar, investigar y que sea realmente un compromiso férreo entre el artista y la producción. Fue muy valioso para mi carrera haber estado a su lado en el proceso de los murales, porque obviamente los aprendizajes tanto técnicos como conceptuales, fueron muy importantes. Siempre agradecido por haber sido parte de su equipo, y sobre todo por su amistad”.

Es así como recuerdan al maestro Cauduro, como un hombre sencillo, con un gran humor y, sobre todo, un apasionado de las artes y profesional en su trabajo.









