Presenta Espacio M exposición de libro de artista y arte objeto

En el Espacio M se inauguró la exposición colectiva “Libro de Artista/Objeto de Arte” en la que participan siete artistas de Morelos y otras partes de la República Mexicana. A través del libro como pieza de arte plasman diversas ideas y emociones.

Los artistas que participan en esta muestra son:

Armando Brito

Marcela Tinoco

Chuyasso

María José Castro

Sol Montelongo

Gabriela Esparza

María Luisa Estrada

cuyas propuestas fueron seleccionadas a través de una convocatoria.

“Estamos muy contentos porque es nuestra primera exposición en este nuevo espacio ubicado en Las Campanas. Hicimos una convocatoria para libro de artista y libro objeto, y estuvo padrísimo porque recibimos propuestas no sólo de Morelos, sino de diversas partes de la República Mexicana; incluso vamos a realizar una segunda exposición posteriormente ya que el espacio de gabinete es pequeño”, expresó María José Castro, artista y directora de Espacio M.

Asimismo, destacó que todas las propuestas que se presentan en esta exposición son trabajos muy interesantes y sobre todo diversos en formato y lo que abordan en el interior.

Respecto a la obra que presenta en esta exposición, María José compartió que es una pieza inspirada en el poema “Oh! Dulces prendas” de Garcilaso de la Vega.

“Aborda el paso del tiempo, lo que es la pérdida y lo que queda y nos recuerda a una persona. Esta obra la había comenzado hace años y la retomé para esta exposición”.

La artista Marcela Tinoco presenta dos piezas de Libro Objeto, en la que expresa sentimientos y emociones, compartiendo algo más íntimo y personal.

Durante los fines de semana, en Espacio M tienen una actividad donde la gente puede conocer sobre el grabado y hacer sus propios separadores y libretas. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Una de sus propuestas es la obra “Neruda en mis ojos”, una intervención sobre el libro original “20 poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo Neruda.

“Antes de la pandemia, en mi vida personal hubo caos y terminé con el corazón roto y cuando nos encerraron no sabía qué hacer con tanto sentimiento, tenía el libro en casa y dije lo voy a leer, y mientras lo leía y me peleaba con Neruda, me puse a intervenirlo con lo que tenía acrílico, fotografías, recortes y flores de la cocina. Tardé aproximadamente tres meses en hacerlo”, dijo Marcela Tinoco.

La artista comparte que en ese proceso había días más alegres y otros donde era más caótico, sobre todo porque no lo hizo de manera lineal, sino aleatorio.

“Así es mi trabajo muy visceral y de corazón. Intervine las hojas y poemas de manera aleatoria, y a veces si coincidía con el poema con lo que sentía, otras veces odiaba lo que ahí decía y pensaba esto ni siquiera es posible. Todo el libro está intervenido, sólo falta una hoja que decidí guardarme para un futuro”.

Su otra obra es “De tierras lejanas. Cartas desde el exilio”, el cual comenzó a realizar desde hace una década y que finalmente presentó en 2019.

“Viví muchos años fuera de México, y es un libro con fotos que realicé con la cámara de bolsillo. Es un libro para darle un cierre a las emociones e historias. Empieza con una postal y coincidió que llegué a Polonia el día de la independencia polaca y me puse a escribir esto en el avión para alguien que estaba muy lejos, y para todo lo que quería decir no alcanzó la postal ni las palabras, eran muchas emociones y sensaciones desde la distancia que justo plasmé con las fotos”.

María José Castro destacó que el Libro objeto le parece un tema muy bueno e interesante, que es poco explorado, sin embargo, se genera una gran conexión con el artista, además de que el público puede interactuar con el libro hojeándolo con el cuidado necesario. La exposición “Libro de Artista/Objeto de Arte” permanecerá en Espacio M hasta el 20 de enero, visítala en su nuevo espacio ubicado en Las Campanas.

Durante los fines de semana, en Espacio M tienen una actividad donde la gente puede conocer sobre el grabado y hacer sus propios separadores y libretas como un previo a los talleres de Grabado. Abierto a niños, jóvenes y adultos, sábado y domingo de 12:00 a 18:00 horas. Además de que continúan con diversos talleres.

