Fallece el muralista Roberto Rodríguez Navarro

La mañana de este 27 de noviembre se dio a conocer el sensible fallecimiento del artista Roberto Rodríguez Navarro, reconocido muralista y pintor que radicó durante muchos años en Cuernavaca, y que a través de su obra le dio vida y color a diversos espacios en Morelos, plasmando principalmente la historia y las luchas sociales.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer el asesor de la Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, hija de Roberto Rodríguez, a través de un breve comunicado donde expresa que el deceso fue durante esta madrugada, así como el importante legado que deja el maestro Roberto Rodríguez también conocido como "Róguez".

Considerado uno de los últimos muralistas de la vieja escuela, Roberto Rodríguez originario de Guerrero, adoptó a Morelos como su segundo hogar y trabajó en el estado la mayor parte de su obra, pues entre sus murales más destacados están "El ventanal de nuestra historia", que se ubica en el exterior de la Biblioteca 17 de abril en la Alameda de Cuernavaca y el de "Emiliano Zapata rompiendo cadenas" en el Museo Casa Zapata, que fue la casa del Caudillo del Sur en Anenecuilco, Morelos.

El mural "El ventanal de nuestra historia" está ubicado en la Biblioteca 17 de abril en la Alameda de Cuernavaca. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

En una entrevista exclusiva, que brindó a El Sol de Cuernavaca a principios de 2020, el maestro Roberto Rodríguez compartió parte de su historia, y cómo la pintura y las artes estuvieron presentes en su vida desde temprana edad. Sus padres, fueron campesinos, y con el objetivo de darle una buena educación lo mandaron a estudiar y nunca se involucró en las labores del campo.

Desde los nueve años mostró gran interés por la pintura, y destacó ese talento que realmente no supo de quién heredó, y sin saber qué era un artista o un pintor, él amaba crear y dibujar en las paredes con las pinturas de agua que solía tener.

Mural: "Emiliano Zapata rompiendo cadenas", ubicado en Casa Zapata en Cuernavaca. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

Y fue gracias a un poeta y escritor español que llegó a vivir a su pueblo, que conoció de lleno el mundo de las artes especialmente todo lo referente a la pintura y a los grandes muralistas de México.

"Fue mi padrino, me enseñó muchas cosas referentes al arte, me decía que dibujara todo lo que quisiera, y me motivó a salir adelante, que no quería que me quedara ahí, que tenía que cumplir mis sueños. Incluso recuerdo que siempre decía que yo había nacido para ser como Diego Rivera o Siqueiros y que iba a hacer grandes cosas", compartió el maestro Roberto Rodríguez en la entrevista de 2020.

Gracias a un dibujo que realizó de Adolfo López Mateos, presidente de la República Mexicana en aquella época, el gobierno le otorgó una beca para estudiar en la capital mexicana e ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

En los inicios de su carrera, Roberto pintaba cuadros y daba clases, en realidad nunca se imaginó que sería muralista, sin embargo, durante el movimiento estudiantil de 1968, le pidieron hacer un mural referente a ese suceso, en ese momento, fue el primer pintor en realizar un mural sobre el 2 de octubre del 68.

Respecto a sus murales, el maestro Róguez solía decir, "Mis obras tienen una trama interior, trazo con líneas pero divido el espacio en zonas armónicas como si fuera a componer una canción o un poema, colocó las figuras y lo que me pide el ritmo de la línea. Siempre he pintado las raíces del lugar, los pobladores, y la historia; pues suelo investigar en libros, y otras fuentes para tener algo claro. Antes de pintar hago mi guión para sustentar la idea".

Cortesía | Facebook: muralistaroguez

Otros de sus murales importantes son el que realizó en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por petición del Ejército, sobre la historia de México y el que pintó en la fachada de la Delegación Tlalpan en Ciudad de México.

Sus últimos años de vida los pasó tranquilamente en su casa de Cuernavaca, donde tenía su estudio y poco a poco seguía creando obra, desafortunadamente por decisión propia, ya no quiso exponer su arte, sin embargo, deja un legado muy importante en distintas calles y sitios de Morelos, que podemos apreciar todo el tiempo. Descanse en paz Roberto Rodríguez Navarro.