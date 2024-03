Mexea prepara el lanzamiento de su primer álbum musical

El cantante morelense Mexea lanzó su reciente sencillo "- Bla + Amor", una canción que formará parte de su primer material discográfico denominado "Esto no tiene nada que ver contigo", que estará presentando a lo largo del primer semestre del año.

Aunque la canción "- Bla + Amor", es un tema que estará dentro de ese EP, en realidad incluye un giro dramático al final que lo une -a modo de pista- con el futuro álbum de Mexea. El resto del material aparecerá en los siguientes meses, con lo que la experiencia de escucha estará completa. En entrevista, el joven cantante de tan solo 17 años, nos cuenta los detalles de este material.

“Comencé a trabajar en este EP hace cinco meses, y conocí al productor Guarro Mx que venía de Europa, y trabajamos desde cero en la producción, y lo primero que hicimos fue ver las maquetas que tenía y así añadir lo que hiciera falta”, expresó Mexea.

Un proyecto conceptual

El EP “Esto no tiene nada que ver contigo”, es un material conceptual que cuenta una historia de amor, a través de cada canción, en las que fusiona géneros como el folk, el pop, el trap y las atmósferas electrónicas de corte psicodélico.

Mexea detalló que serán cinco canciones, de las cuales se lanzarán tres sencillos, desde febrero a mayo, y posteriormente, en junio todo el EP estará completo aproximadamente el 21 de junio. Y nos compartió, sobre cada uno de los sencillos:

“Primero es el tema ‘Te vas’, una canción que habla cuando tenemos un crush y no sabemos cómo acercarnos y hablarle; después, el tema ‘Por qué’, que es la canción más romántica; sigue ‘Jugabas’, que habla sobre cuando no tienes las cosas claras y solo estás jugando entre las mentiras y el desamor; sigue ‘Sin novedad’, una canción de superación, ya que ella quiere regresar, pero yo no. Y finalmente, la canción ‘- Bla + amor’, que habla sobre cosas que me gustaría vivir con una pareja, y que en sí, no es de este EP, sólo la incluimos para hacer hincapié con el próximo proyecto que será un álbum, y que precisamente llevará el nombre de esta canción”.

Las canciones no serán lanzadas en el orden que nos las compartió, sino, muy diferente, con el objetivo de sorprender a sus seguidores con cada uno de estos temas.

Y respecto, al lanzamiento de “- Bla + amor”, estrenada el pasado 23 de febrero, Mexea comenta que afortunadamente, ha tenido muy buena recepción por parte del público.

“A la gente le ha gustado mucho la canción, y me da mucha alegría porque estamos en busca del sonido, y considero que, si lo estamos logrando, ya se escucha más definida mi personalidad como artista y que bueno poder conectar con los escuchas”.

Conoce más sobre Mexea

El cantante se interesó por la música desde muy pequeño, ya que viene de una familia de músicos. Sus primeras presentaciones las realizó en foros, iglesias, restaurantes y eventos privados en su localidad.

“Siempre he estado metido en esto de la música, por parte de mi mamá mis abuelos y tíos son músicos, entonces desde que tengo memoria he sabido de eso, y me lo han inculcado. Yo empecé a cantar a los seis años más o menos, y después a tocar la guitarra, primero lo veía como un pasatiempo, pero con el paso de los años, dije de esto quiero vivir”.

Es así como Mexea comenzó a tocar la guitarra y a componer, inspirado especialmente en su primer amor, y por la música de Ed Maverick que es uno de sus artistas favoritos.

Su proyecto personal cobró forma en 2022 con el lanzamiento de su primera canción “Siempre en mi mente” en redes sociales. A la par, también es estudiante de la Licenciatura en Producción Musical e Ingeniería de Audio en Áureo

“La primera canción que escribí se llama ‘¿Qué me hiciste?’, pero nunca ha salido, también hice un álbum completo, que realmente no me gustó mucho. Fue hasta 2022 que saqué mi primer sencillo, y fue cuando empecé a trabajar en el proyecto al 100 por ciento. Ya en agosto de 2023, lancé otro sencillo y fue cuando más gente me empezó a conocer”.

No olvides escuchar "- Bla + Amor"

El tema "- Bla + amor" ya está disponible en todas las plataformas digitales, por lo que Mexea te invita a escucharlo y conocer su concepto musical. Además, espera pronto tener presentaciones en vivo en Cuernavaca u alrededor de Morelos, para dar a conocer este gran proyecto.

En su próximo EP, Mexea considera que cada tema es parte de un rompecabezas y todas las canciones están entrelazadas, contando la historia de una relación. La lírica va de lo sarcástico a lo absolutamente amoroso a través de géneros como el folk, el pop, el trap y atmósferas electrónicas, así como elementos de producción que hacen de este material un EP sólido y genuino.

Finalmente, el cantante destacó que aquellas personas que quieran hacer música, no tengan miedo del qué dirán los demás, hay que aventarse, no pensar tanto en el negocio, y, sobre todo, ser paciente, porque todo es un proceso.

