Roscas de Reyes: Matíss Ocampo comparte su secreto para hacerlas

Desde hace tres años el cantautor morelense Matíss Ocampo incursionó en el arte de la panadería, y para esta temporada realiza las tradicionales roscas de reyes y las conchas de reyes, que han sido todo un éxito.

"Empecé principalmente por el gusto de la pizza, y tomé varios talleres de panadería, primero de pan salado y después de pan dulce. Y en tres años ha sido todo un proceso de estudiar y checar los productos nuevos", expresó Matíss Ocampo.

Durante la pandemia, junto a su socia, Matíss abrió una pizzería, pero debido a que en ciertas temporadas no se vendían, empezaron a implementar otros productos como baguettes, conchas, chocolatines, rosca de reyes y pan de muerto, principalmente con el objetivo de ofrecer algo más a los clientes.

"La rosca de reyes es un pan muy bonito y muy alegórico, a mí principalmente me recuerda a mi infancia y a esos días donde recibíamos nuestros juguetes, y además nos juntábamos en familia para partir la rosca y como niños deseábamos que nos saliera el niño. Y realmente tiene mucho significado, el de buscar al Niño Dios, los cuatro puntos cardinales que los Reyes Magos ubicaron para llegar al nacimiento; los higos y ates que muestran las joyas que le llevaron los reyes, entonces tiene mucha alegoría, y algunas personas no quieren que les salga el niño en la rosca, para no pagar los tamales, pero realmente es una bendición que te salga el niño".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Y nos comparte cómo es el proceso de elaboración de las tradicionales roscas de reyes.

"El proceso es muy bonito y agradable; yo suelo ponerle harina con un poco de sal, porque ayuda a que se genere la memoria de la masa, por eso infla un poco y le da fuerza. Además, le agrego huevo, mantequilla, levadura y leche, y posteriormente los rellenos que son queso y/o higos. Después de amasar, se deja descansar una hora, ingreso la ralladura de naranja para que no haga mala combustión con el huevo y la leche y dejo descansar para después montar las porciones en charola. Se hace la azúcar especial y se monta con los higos y ates, se mete al horno y debemos tener mucho cuidado para que no se queme".





El niño Dios en la rosca de reyes no puede faltar. | Cortesía | Matíss Ocampo

Conchas de reyes, otra opción esta temporada

Y otra de las variedades que ofrece en esta temporada son las Conchas de Reyes, que es la tradicional concha de azúcar en forma de rey mago.

"No es una creación mía, es la creación de una panadería de la Ciudad de México, y mi socia sugirió hacerlas como una opción distinta y a mucha gente le gustó; han tenido gran éxito, especialmente porque ver a estos personajes en una concha de pan es muy agradable. Las han adquirido para darlas como un regalo especial a sus seres queridos y ha sido una experiencia muy bonita".

Al igual que la experiencia de cantar, componer y hacer música, la panadería se ha convertido en una de las actividades favoritas y más disfrutables para Matíss, porque realmente es todo un arte.

"Lo que más disfruto de la panadería es mezclar los ingredientes secos con los húmedos, y me gusta mucho amasar, todo lo hacemos a mano por eso nuestro pan es artesanal. El amasado requiere mucha paciencia y serenidad, y ver cómo se forma todo, es muy bonito".

Las conchas de reyes también son realizadas por Matíss Ocampo y su socia. | Cortesía | Matíss Ocampo

Durante esta temporada, Matíss Ocampo ofrece la Rosca de Reyes en distintos tamaños, la personal; la chica que es para cuatro a seis personas; y la mediana que es para 10 o 12 personas aproximadamente. Así como el paquete de tres conchas de Reyes.