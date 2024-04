Leonel Maciel expone 'Carnes Tropicales' en Casa Tikal

El reconocido artista mexicano Leonel Maciel inauguró en la galería de arte ubicada en Casa Tikal la exposición "Carnes Tropicales", donde presenta una colección especial de obras en formato pequeño, muy distinto a lo que generalmente realiza.

La interesante muestra está integrada por 12 obras, 11 cuadros pequeños y uno mediano, realizados en la técnica de dibujo a mano con bolígrafo, los cuales datan de los años 1998 y 2000, mostrando obra muy diferente, ya que su trabajo suele ser en formatos grandes y con mucho colorido; y aquí únicamente vemos trazos libres en blanco y negro.

"Son dibujos libres, en los que no sigo ningún tema, son una serie de apuntes a una sola línea, como vemos no hay sombra y no hay borrones, sólo una continuidad de las líneas, y algunos con varios detalles", expresó Leonel Maciel.

En la exposición podemos ver una variedad de obras que plasman principalmente figuras humanas, como diablos, ángeles, siluetas de mujeres y hombres, y partes del cuerpo humano masculino, así como flores, macetas y un bodegón, todos trazados a través de líneas continuas.

"Estos dibujos los tenía ahí preparados desde hace tiempo, y el gran fotógrafo Ricardo Vinós abrió una galería por Buenavista, y yo la inauguré con estas obras, pero fue de mala suerte porque al mes quebró y me regresaron toda la obra (risas). Y el año pasado, Juan Machín la presentó en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, y nos fue muy bien, la visitó mucha gente. Ahora Griselda Hurtado, me la pidió para acá y ella eligió las obras".

Leonel Maciel ha presentado su obra en diferentes museos y galerías a nivel nacional e internacional / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Leonel Maciel cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en las artes y es miembro del Salón de la Plástica Mexicana, y ha consolidado su obra y carrera principalmente por abordar la temática del erotismo y la saturación de colorido en sus creaciones, por lo que es grato ver este tipo de obra más libre y en pequeño formato.

"Sigo dibujando, pero por lo general son dibujos más grandes, ya no he intentado hacer este tipo de dibujos en estilo de apuntes, no sé si podría porque el pulso me tiembla, pero lo volveré a intentar".

En esta ocasión, más que acompañarse de un texto de sala que habla acerca de la obra expuesta, Cisco Jiménez escribió un texto donde habla más sobre Leonel Maciel como artista y amigo, dándole la bienvenida a esta galería.

En su amplia trayectoria, Leonel Maciel ha presentado su obra en diferentes museos y galerías a nivel nacional e internacional, y en esta ocasión, agradeció la invitación de Griselda Hurtado para compartir su trabajo en este espacio tan importante para las artes en Morelos.

"Me siento muy bien, es un lugar muy íntimo que queda perfecto con la técnica y el tamaño de las obras, espero que la puedan visitar y disfrutar".

En la inauguración se dieron cita varias personalidades de la comunidad artística y cultural de Morelos, para convivir y celebrar la vida y obra del gran maestro Leonel Maciel, por lo que Griselda Hurtado destacó la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios para acercar las artes al público en general.

La exposición "Carnes Tropicales" permanecerá en Casa Tikal hasta finales de mayo. ¡Visitala!