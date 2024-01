Brenda Aranda, una artista totalmente autodidacta

Brenda Aranda Bustos, es una joven que ha encontrado en el arte y el diseño un talento especial, y de forma autodidacta ha desarrollado su proyecto llamado Brenda Draw Shop, donde comparte su obra y su trabajo de ilustración, pintura y bisutería.

En especial, se ha enfocado en el arte en pintura con piezas personalizadas de ilustraciones en acuarela, pero cuenta con una variedad de productos hechos a mano, con gran calidad. En entrevista, nos comparte sobre sus inicios e inspiraciones.

“Desde chiquita siempre me ha gustado pintar, de hecho, recuerdo que siempre prefería estar pintando que jugar con muñecas como otras niñas (risas); pero después de un tiempo lo dejé, y fue hasta que estaba cursando la secundaria, que volví a retomar el dibujo y la pintura en la técnica de animé y manga que me gusta mucho. Y vi que era algo que realmente disfrutaba, por lo que decidí emprender un pequeño negocio haciendo cuadros pequeños”, expresó Brenda Aranda Bustos.

Asimismo, destaca que toda su formación artística ha sido totalmente autodidacta y empírica, pues nunca ha tomado clases de arte, es algo que se ha dado naturalmente y con talento nato.

“Todo ha sido de manera autodidacta, sinceramente lo que he llegado a estudiar, no tiene nada qué ver con la pintura ni el arte; todo lo aprendí observando y sobre todo practicando, que eso me ha ayudado mucho para desarrollar técnicas y habilidades”.

Entre los productos que Brenda ofrece en su proyecto Brenda Draw Shop, hay una variedad de piezas de arte y utilería, y en su mayoría suele ocupar materiales reciclados en apoyo del medio ambiente.

Brenda Aranda Bustos mostrando las tiras de dibujos. / Maritza Cuevas | El Sol Cuernavaca

Sus productos son:

alhajeros y pines hechos de arcilla secados al aire y pintados a mano

pines de corcholata

bolsas ecológicas de tela pintadas a mano

stickers

mini retratos

anillos hechos de alambre.

“Me gusta ver ideas de lo que quisiera pintar y poco a poco voy viendo aquello que me llama la atención y empiezo a plasmarlo en los distintos lienzos”.

Un regalo perfecto para el Día del Amor y la Amistad…

Entre las opciones que Brenda ofrece al público, están las tiras de retratos, que son una pieza ideal para regalar este 14 de febrero. Conoce más de estas obras y haz tu pedido para regalar a esa persona especial.

“La tira de dibujos, simula las tiras instantáneas de las cabinas fotográficas que vemos de repente en ciertos espacios públicos. La dinámica es que tengo varios dibujos en la imagen, y la persona selecciona tres poses, ya sea con su pareja, amigo o algún familiar, para dibujarlos a mano en forma de retrato. El dibujo es al momento con la técnica de plumón, y están listos en media hora”.

Los productos de Brenda Aranda están disponibles en distintos puntos y tiendas de Cuernavaca, como

Maka Cuernavaca

La Morfo Tienda

Cafetería Mom’s and Pop’s.

Y para pedidos personalizados, puedes contactarla a través de redes sociales.

“Disfruto mucho crear arte, es algo que me gusta demasiado, cuando veo las obras terminadas es una gran satisfacción, y me hace sentir bonito que a la gente también le guste. Invito a las personas a que conozcan mi trabajo y por supuesto, que apoyen al talento local”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @brendadraw_shop

TikTok: @brendadraw7w7