La escritora Oralba Castillo presenta su libro 'Brujas y Hechiceras'

La escritora Oralba Castillo presentó su libro “Brujas y Hechiceras”, editado por La Cartonera, en el espacio cultural de La Bigotona. Este libro, compila textos de diferentes naturalezas escritos a lo largo de varias décadas, incluyendo cuentos, ensayos y aforismos.

En los textos que la autora incluye aparecen diversos personajes como Tina Modotti, Tania La Guerrillera, La Mulata de Córdoba, La China Poblana, Zapata, Carlos Montemayor, El Che y Simone de Beauvoir, muchos de ellos, que son considerados pilares en la construcción del pensamiento crítico que ha forjado durante su vida.

“Este libro es producto de los días, noches, semanas, meses y casi años, que pasamos en la pandemia, como estábamos encerrados a mí me dio por buscar en mis libretas y en los archivos que tengo en la computadora, sobre mis escritos, que a veces me cuesta mucho creerme a mí misma como escritora”, expresó Oralba Castillo.

Disciplinadamente se dio a la tarea de revisar esos archivos, leyéndolos y releyéndolos una y otra vez, para elegir 14 textos que ha escrito desde la década de los ochenta a la actualidad.

Fui trabajando y experimentando distintas voces dentro de mí. Encontré entre los archivos que he trabajado mucho a las mujeres, y realmente, me gustan las biografías de las mujeres porque me enseñan quien soy yo.

De acuerdo con La Cartonera Editorial, éste es un libro diverso, con una escritura fluida y entretenida que llevará al lector por las calles de La Habana, pasando por la Nao de China, hasta el 68 y los conflictos que acechan al México actual.

La autora detalló que algunos textos son ensayos que vienen de lecturas de muchos libros de mujeres. Cuentos y ensayos que van desde el realismo hasta el oscurismo, e incluso aforismos, que es algo novedoso en su voz, donde mete consignas de la calle como ¡Zapata Vive, la lucha sigue!, o ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!

Espacio cultural de La Bigotona en Cuernavaca / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Durante la presentación, Oralba estuvo acompañada por Graciela Barabino y Héctor Zetina, quienes fueron los encargados de comentar sobre el libro y leer algunos de los textos, para darle al público una probadita del contenido. Así como de Nayeli Sánchez, cofundadora de La Cartonera Editorial, quien habló sobre el proceso de creación del libro.

“Oralba llegó con varios documentos, diciendo que quería publicar con nosotros, le dimos una buena lectura, no teníamos un título, y entre los compañeros del taller de la Cartonera, se hicieron sugerencias; y precisamente Oralba propuso el de ‘Brujas y Hechiceras’, porque un día llegó con un cuadro collage que hizo para el 8 de marzo de 2003, y que incluso, está en algunas de las portadas. Y consideramos que es un título muy acertado porque todo gira en torno a las mujeres”, comentó Nayeli Sánchez.

“Brujas y Hechiceras” cuenta con un tiraje limitado de 125 ejemplares, cada uno con una portada distinta, ya que son pintadas sobre cartón de manera artesanal, por parte de artistas y público en general que acude al taller de La Cartonera Editorial en La Casona Spencer cada sábado.

Al finalizar la presentación, una persona del público le cuestionó, si ella se considera bruja o hechicera, a lo que la escritora respondió: “Las dos, depende la hora y el día”.

El libro “Brujas y hechiceras”, está disponible en la librería de La Bigotona y directamente con La Cartonera Editorial, para quien deseé adquirirlo.

Libro “Brujas y Hechiceras” de Oralba Castillo, con la portada que plasmó en su cuadro collage, referente al 8M de 2003 / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca