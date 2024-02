Escritora María Gabriela Ramírez presenta su libro en el Mucic

La escritora María Gabriela Ramírez presentó su libro "...Es mera coincidencia" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), este libro es una antología que reúne cuentos en los que retrata diversas realidades de la sociedad.

"El libro incluye 20 cuentos, muy realistas que pudieran sucederle a cualquier persona. Y en realidad, estaba listo desde 2022 pero desafortunadamente el Covid y otras situaciones no muy agradables que me sucedieron en 2023, me impidieron publicarlo y apenas lo estoy sacando a la luz a través de la Editorial Infinita", expresó María Gabriela Ramírez Maldonado.

Las temáticas que generalmente aborda la autora son situaciones laborales, familiares y amorosas, pero siempre con un conflicto y una situación sorpresiva, algo que haga cimbrar y que de alguna manera los personajes tengan que actuar y hacer algo, que a veces es equivocado o acertado, como en la vida misma cuando sucede un fenómeno natural, un error humano y cambia nuestra rutina del día.

"Me gusta que todos los cuentos sean diferentes, y que tengan un toque de algo que vi en una noticia, o de alguna persona que vi y pienso en alguna historia sobre ella, algo que percibí en un sueño o cosas que he vivido. Y aunque no es autobiográfico, si tiene escenas sentimientos y pensamientos que yo tengo".

Un homenaje a las mujeres

Durante la presentación, compartió el cuento titulado "Ella", que es un homenaje muy respetuoso a las mujeres que han sufrido feminicidio, aquellas que nos faltan y que es muy doloroso.

"Lo que expreso en ese cuento es un castigo a quien quiere hacer algo contra ella, como una catarsis de lo que a mí me gustaría y de lo que pienso".

Durante el evento, la autora también compartió algunos cuentos de su anterior libro "Soliloquios, pesadillas y otras obsesiones", que publicó en 2019, y está integrado por 15 cuentos, algunos de los cuales escribió desde los 11 años.

Sus inicios en la escritura

"Empecé a escribir desde niña porque vivía una situación familiar complicada que me llenaba de angustia, de temores, de rabia y no tenía con quién hablarlo; entonces un día se me ocurrió escribir con mucha emoción algo que yo pensaba de lo que estaba viviendo y que no comprendía, porque me sentía como observadora de una vida de adultos que no entendía. Y empecé a sentir que me desahogaba que se aligeraba la carga que se me bajaba la tristeza y la ansiedad".

Asimismo, menciona que primero empezó a escribir lo que sentía y después se le ocurrían historias, que no sabía cómo empezar y cómo terminar, ya que enredaba en todo lo que decía y no encontraba la manera de escribir.

"Con la lectura de otros autores y el avance en mi educación que estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM encontré maestras y maestros que fueron dándome algunos consejos. Me costó mucho trabajo publicar, porque pensé que quizás no valía la pena, pero leyéndole a otras personas y escuchando sus opiniones dije habrá quien sí le guste y así me animé a publicar".

¿Dónde adquirir sus libros?

Las personas que deseen adquirir sus libros, pueden escribir directamente a la página de Facebook: María Gabriela Ramírez Maldonado, ya que cuenta con entregas en Morelos y envíos a toda la República Mexicana.

"Me gustaría que con la imaginación me dieran permiso de llevarles de la mano a distintos lugares, a conocer, gente que yo he inventado y que se entretengan, porque no quiero dar ninguna lección, solamente que al final de la lectura podamos decir así es la vida", finalizó.