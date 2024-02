'Retrospectiva de 39 años de creación plástica' está en Cuernavaca

El artista Jorge Luis Salas inauguró su exposición pictórica "Retrospectiva de 39 años de creación plástica" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde comparte más de tres décadas de trabajo en un recorrido visual y emocional a través de sus obras.

"Primeramente agradezco a Dios por la gran oportunidad de estar con ustedes y poderles dar un pedazo de mi corazón, a través de algo que Dios me ha dotado para que visual y emocionalmente, puedan experimentar una grata experiencia a través de cada obra", expresó Jorge Luis Salas.

A través de la Retrospectiva de 39 años de creación plástica, el artista comparte una serie de obras realizadas en técnicas como pluma, tinta, litografía, collage y técnicas mixtas en diversos formatos.

"La mayoría de las obras que aquí presento ya están vendidas, y hay también cuatro cuadros grandes que son los más recientes y que serán para el Patrimonio Nacional de Hacienda".

Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado de Juan Contreras de Oteyza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca y de Adolfo Ramírez Ramírez, director del Mucic, quienes reconocieron el talento y gran labor de Jorge Luis Salas en el ámbito artístico a lo largo de 39 años.

"Me da mucha alegría albergar en el museo esta retrospectiva que conozco, aprecio a Jorge Luis como persona y artista, y es un gusto ver su obra aquí", dijo Juan Contreras de Oteyza.

Jorge Luis Salas, Juan Contreras de Oteyza y Adolfo Ramírez, durante la inauguración de la exposición. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Su carrera artística inició en la arquitectura

Jorge Luis Salas comenzó sus estudios en Arquitectura y posteriormente, tomó el camino de las Artes, pues desde pequeño tuvo un sueño muy importante, que afortunadamente ha logrado consolidar.

"De niño tuve un sueño en el que Dios decía, les mando un pintor a la tierra, y fue algo que yo estaba inscrito en un proyecto de vida. Y de alguna manera fui desarrollando, y cultivando esa idea de que quería ser artista y pintor, pero mis padres me dijeron que estudiara otra carrera parecida, y estudié Arquitectura becado en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México".

Saturado por la Arquitectura, Jorge Luis decidió llevar carreras simultáneas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Xochimilco, y posteriormente terminó en la Academia de San Carlos.

"De que inicio con la Arquitectura en temas de perspectiva, geometría, milimétrica, y dibujo me voy a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y me suelto el pelo en las técnicas mixtas, y detallando cada vez más para lograr purificar esta obra y ya no usar tanto el collage, y presentar mi obra de forma más limpia".

La obra del artista Jorge Luis Salas tiene perspectivas de geometría, milimétrica y dibujo. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Trayectoria en centros de cultura

A lo largo de su carrera, Jorge Luis ha expuesto en distintos espacios culturales como galerías, museos, escuelas y centros de cultura a nivel nacional e internacional. Incluso sus obras forman parte de diversas colecciones privadas.

"Profesionalmente ha sido algo maravilloso. Desde que Inicié con una exposición en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec el 27 de octubre de 1987 con la exposición 'Figura a figura' con cuadros monumentales, y ahora con esa purificación de materiales me da mucha alegría, realmente amo mi trabajo".

En el texto de sala que acompaña a la exposición Gilberto Aceves Navarro, detalla que Jorge Luis Salas se distingue por su dedicación y esfuerzo, además de ser un entusiasta y activo rebelde e inconforme que buscó su camino en las artes con una voz cada vez más potente.

La exposición "Retrospectiva de 39 años de creación plástica" permanecerá en el Mucic hasta mediados de abril, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, entrada gratuita.