Gabriel Mejía Jaimes comparte su obra pictórica en Resiliente

El artista morelense Gabriel Mejía Jaimes presenta su exposición "Homenaje a Boris Vallejo" en la galería de la Cafetería Resiliente, en la que a través de su obra muestra su talento nato en el dibujo y la pintura, y una retrospectiva de su carrera en las artes plásticas.

Gabriel Mejía mencionó que son diez obras las que integran esta exposición, en las que presenta cuadros realizados en distintas épocas, algunas que son parte del principio de sus estudios en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca (IRBAC), donde aprendió a perfeccionar su técnica, para hacer mejores obras, y hasta lo más reciente.

"Boris Vallejo es un pintor peruano que se dedica a realizar dibujos de figura humana, y mi inquietud por este tema despertó una admiración a su trabajo, porque me veo reflejado en su obra. Su forma de pintar, sus contrastes, la luz y las sombras le dan realce a la figura, y para mí ha sido de mucha inspiración, por eso le brindo un homenaje a través de mi obra", expresó Gabriel Mejía.

En la exposición, el artista presenta obras principalmente de paisajes, bodegones y figura humana, creadas en acrílico y dibujo a lápiz, esta última, que considera su técnica favorita.

Una pintura de Gabriel Mejía Jaimes expuesta en la cafetería Resiliente. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cabe destacar que, con esta muestra, el artista originario de Zacatepec, vuelve a exponer después de más de 30 años, y sin duda, esta oportunidad le ha abierto nuevas puertas.

"Desafortunadamente en Jojutla, que es donde radico actualmente no hay mucho apoyo sobre el arte. La última exposición que tuve fue en el CCU cuando estudié ahí. Ahora se dio esta oportunidad en Resiliente, que surge por medio de mis familiares, que tienen amigos aquí, y principalmente por el apoyo de Marco Santos, director del proyecto fue quien me abrió las puertas de esta cafetería, y con quien estoy muy agradecido".

Conoce más sobre el pintor morelense

A la edad de tres años, Gabriel Mejía se enfermó de Encefalitis, lo que le ocasionó un daño neurológico (epilepsia), que hasta la fecha sigue siendo tratado y medicado, incluso en 2001, estuvo en estado de coma durante un día. Y en 2012, tuvo dengue hemorrágico, por lo que su vida estuvo en riesgo durante cinco días, afortunadamente salió adelante y a pesar de todo esto, nada lo ha limitado para que continúe haciendo lo que más ama, pintar y compartir su gran talento.

"He pasado por situaciones graves, pero gracias a Dios he sobresalido a estas enfermedades, las ganas y la perfección de mi dibujo, me da la fortaleza de seguir pintando, algo que hago de tiempo completo y que siempre disfruto mucho".

Gracias a esta exposición, también tuvo la oportunidad de participar en la primera edición del Mercadito Resiliente "Donde la diversidad inspira" que se realizó en las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca.

"Estoy sorprendido por todo lo que ha pasado, esta exposición me ha traído muchas cosas que no me esperaba, realmente estoy muy contento, porque también está la oportunidad de presentar mi obra en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, para marzo, ya están por confirmarme la fecha".

Desde pequeño, Gabriel Mejía fue un apasionado de la pintura, demostrando su gran habilidad para el arte, afortunadamente, sus padres Valentín Mejía Flores y Juana Jaimes Villaseñor, se dieron cuenta de su gran potencial para la pintura y siempre lo alentaron para que se preparara y perfeccionara su talento.

"Desde niño me llamó mucho la atención el dibujo, y mi padre notó esa inquietud que tenía y me apoyó al buscar algún lugar donde pudiera perfeccionar mi forma de dibujar. Estuve en el Tecnológico de Zacatepec, pero era Dibujo Técnico, que no es precisamente lo que yo buscaba, después tomé cursos en el Centro Cultural Universitario y posteriormente en el Instituto Regional de Bellas de Artes de Cuernavaca, donde tuve la oportunidad de aprender con muchos maestros muy buenos y profesionales".

Recibió una Certificación por haber acreditado el primer ciclo de Artes Plásticas de los Cursos Especiales impartidas en el IRBAC, en agosto de 1991, expedido por el maestro Armando Kramsky Coello, coordinador de Cursos de Artes Plásticas y Carlos de la Sierra Ferrer, director del IRBAC.

A lo largo de su carrera, ha destacado principalmente por su obra que retrata la figura humana, ya que el rostro, los retratos, el cuerpo humano y la anatomía le llaman mucho la atención. Asimismo, los paisajes y los murales, que ha realizado en Jojutla.

También imparte clases particulares y da talleres de arte, en técnicas de acuarela, grafito, tinta, acrílico, crayola, pastel, lápices de colores y contraste, para personas de todas las edades.

Las obras que presenta en Resiliente están a la venta, asimismo, puede hacer pedidos especiales como retratos, murales y cuadros de distintos tamaños. Para mayores informes comunícate al 7775177390 o al 7777877873, y a través de redes sociales.

La exposición “Homenaje a Boris Vallejo” permanecerá en la cafetería Resiliente hasta el 2 de marzo, visítala de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas.

Conéct@te:

Facebook: Gabriel Mejía Jaimes

Instagram: @gabrielmejiajaimes