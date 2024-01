Patricia Rodríguez presenta su exposición 'Retrospectiva'

La artista Patricia Rodríguez Guzmán inauguró su exposición pictórica "Retrospectiva" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde comparte obras que realizó a lo largo de 40 años de trayectoria, presentando una diversidad de técnicas, inspiraciones y su enorme talento.

"Mi pintura está llena de lo que siento y lo que he sentido a lo largo de mi vida, es una retrospectiva, que quiere decir mirar para atrás. Me sirvió montar esta exposición para hacer un repaso de todo lo que he vivido, porque en cada cuadro hay alguna historia especial", expresó Patricia Rodríguez Guzmán.





Juan Contreras de Oteyza, director general del Instituto de Cultura de Cuernavaca, le dio la bienvenida al público y destacó la importancia de realizar esta exposición, que reconoce la trayectoria de Patricia Rodríguez, y que definitivamente esta muestra fue un gran logro, que se planeó en poco tiempo. También presentó a la escritora y activista Gabriela Videla, que fue la encargada de inaugurar la exposición.

"He conocido al amoroso y multifacético ser humano que es Patricia, donde el arte es componente fundamental. ¿Qué me dice la pintura de Patricia?, mucho, tanto como la vida. En sus palabras nos dice, 'mi pintura es casi mi autobiográfica esa que se forma en una familia de artistas donde el arte es elemento cotidiano para el alma de sus miembros'", dijo Gabriela Videla.

Conoce más sobre "Retrospectiva"

En la exposición, Patricia Rodríguez Guzmán presenta una serie de obras que ha realizado desde la década de los 40 hasta la actualidad, dejando entrever diversas técnicas y temáticas que han sido de su interés a lo largo de los años.

Además, incluye una obra de su madre, que también pintaba, y fue un referente muy importante en su vida que no puede pasar desapercibido. Rodríguez Guzmán decidió incluir cinco obras de sus amigas pintoras Marisa Bañuelos y Claude Bonnemaire, quienes la han animado a seguir trabajando y la han apoyado muchísimo.

En la imagen se observa una pintura de la exposición "Retrospectiva". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La exposición se ubica en las salas uno, dos y tres de la Planta Baja del Mucic; en cada sala hay textos que fueron escritos por Gayne Rodríguez, hermana de Patricia, para hablar un poco de lo que el público ve en las obras.

En entrevista, Patricia Rodríguez compartió un poco de sus inicios y cómo la pintura ha sido una válvula de escape en su vida, y algo que le ha apasionado desde temprana edad.

"Mi madre pintaba, y desde niña me llamó la atención, al igual que a mis hermanas. Yo trabajé muchos años como maestra de inglés, y cuando dejé de trabajar, decidí dedicarme de lleno a la pintura. Tomé clases con muchos maestros, como el maestro Pujol, gran muralista con el que estuve 10 años hasta que falleció, y he estado con muchos maestros en el Museo de la Acuarela y otros lugares", dijo Patricia Rodríguez Guzmán.

Tres cuadros de Patricia Rodríguez se exhiben en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Respecto a las temáticas que aborda en su obra, generalmente es la naturaleza, el paisaje y el retrato, que nos permiten admirar una diversidad de formas, figuras y coloridos.

"El paisaje me encanta, mis papás fueron mis primeros maestros y vivimos muy pegados a la naturaleza, con ellos, aprendí a admirarla, cuidarla y respetarla. Además, me preocupa mucho el destino del planeta soy muy ecologista, de hecho, organicé dos marchas grandes en la Ciudad de México. Soy muy humanista, mi padre era médico entonces heredé ese humanismo de él, y me gusta el retrato y he pintado muchas manos porque siento que ahí está lo más fuerte de cada historia de las personas. Sin duda, la pintura ha sido la manera de sacar las cosas que traigo dentro".

La exposición "Retrospectiva" permanecerá en el Mucic hasta finales de marzo, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.