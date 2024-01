Libro 'Miau, Miau' está en el Museo Morelense de Arte Popular

En el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) se realizó la presentación del libro "Miau, Miau" del escritor e ilustrador Benjamín Bautista Herrera, quien estuvo acompañado del niño Francisco Emiliano Mondragón Jacobo, quien se encargó de comentar la historia para compartirla con el público.

Este interesante libro ilustrado, dirigido principalmente al público infantil, fue editado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos (FEDEM), a través de la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.

¿De qué trata Miau, Miau?

"Miau, Miau" es un libro que cuenta la historia de un gato llamado Anselmo, también conocido como Chemo, que su mayor sueño es tocar un instrumento de viento, pero en su intento por hacer música se topa con don Tiburcio, un señor malhumorado que aparentemente odia la música.

"Tengo el gusto de platicar con Emiliano sobre esta historia, que se escribió a finales del año 2021, es una historia que surgió precisamente en la pandemia. Y algo que me apasiona mucho es la escritura de historias infantiles", mencionó Benjamín Bautista.

Durante la presentación, guiado por Benjamín, Francisco Emiliano de tan solo nueve años, contó la historia de Anselmo, recordando cada detalle con gran emoción, a través de un lenguaje cotidiano y de acuerdo a su edad, ya que en su mayoría el público asistente eran niños y niñas de una escuela primaria.

"Me gustó todo el libro está perfecto, nos cuenta la historia de Anselmo o Chemo, que es un gato que vive en la ciudad Solfete, donde nacieron los mejores artistas de instrumentos de aire. Él quiere aprender a tocar la trompeta, sin embargo, al descubrir que no puede tocar ningún instrumento, decide practicar para que sus maullidos sonaran como trompeta", expresó Francisco Emiliano, para dar el contexto de la historia.

Asimismo, Benjamín y Francisco Emiliano continuaron contando la historia, donde aparecen más personajes como Don Tiburcio, un militar retirado que de enoja cada vez que escucha a Chemo practicar sus maullidos en el callejón, y hará todo lo posible por callarlo.

El escritor e ilustrador Benjamín Bautista Herrera presenta el libro "Miau, Miau" junto a Francisco Emiliano Mondragón Jacobo. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La lectura, un hábito artístico

Al culminar de contar la historia, Benjamín hizo hincapié en la importancia de la lectura, y cómo éste hábito nos permite desarrollar nuestra imaginación.

"Es realmente increíble todo lo que podemos hacer, y a dónde nos puede llevar la lectura, por eso es importante practicarla. Cuando escriban, también pueden empezar a ilustrar sus historias", dijo Benjamín Bautista.

El autor destacó, que su gusto y amor por las artes surge gracias a su mamá, quien se dedicaba a la pintura. Entonces, él y sus hermanos crecieron rodeados de arte, y en un principio lo que más le llamó la atención fue el dibujo, y la que se dedicaba más a escribir era su hermana.

"Como profesor, empecé a pedirle a los niños que escribieran un cuento, y a veces pasaba hasta un hora y no llevaban ni dos líneas, a partir de ahí comencé a escribir y realmente me di cuenta lo difícil que era. Y por lo general, casi todas las historias que he escrito surgen de ideas y cosas que los niños me han contado".

Destacó que durante la pandemia surgieron muchas historias, y actualmente cuentan con una diversidad de material digital que está disponible a través de la página de Facebook: El Garabato y El Escuadrón de Lectores.

Finalmente, se entregó al público un libro-paleta que incluye un código QR para descargar el libro "Miau, miau" de manera digital y disfrutar de nuevamente de esta historia.