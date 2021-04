L.A Woman, ¿el legado del Rey Lagarto?

El 19 de abril se cumplieron 50 años de la publicación del álbum L.A. Woman, el último disco de The Doors con Jim Morrison.

Se trata de un álbum conformado por 10 temas, donde encontramos éxitos como “Love Her Madly” (cuya letra es de Robby Krieger) que fue el primer single extraído que salió en marzo de 1971 y que se convirtió en un éxito en la radio regresando a Los Doors a las listas de popularidad; la canción que le da título al disco, “L.A. Woman”, una pieza de más siete minutos que fue escrita por Jim Morrison donde se despide de la ciudad que lo adoptó y que la describe como la ciudad de la luz; y “Riders On The Storm”, el tema con que cierra el disco y que también fue lanzado como segundo single, siendo otro éxito más en el haber musical de The Doors, cabe mencionar que en este tema se plasman de manera metafórica las ideas de Morrison sobre la vida, la muerte, el amor y la familia.

L.A. Woman alcanzó el #9 en las listas de Billboard convirtiéndose en disco oro, siguiendo con la tendencia de ser un álbum que en general seguía posicionando a Los Doors como uno de los grandes grupos de rock del momento a pesar del veto radiofónico del que fueron objeto por el incidente de Miami en 1969 así como la persecución del ala conservadora de la sociedad norteamericana.

En este trabajo discográfico ya no participó Paul A. Rothchild como productor, en virtud de que había un desgaste muy notorio entre los mismos miembros del grupo como con el productor de todos sus discos anteriores. Los ensayos iniciales del disco no eran del agrado de Rothchild, se dice que al escuchar las primeras versiones de “Riders On The Storm”, ésta le parecía música de cocktail, aunado a que Jim Morrison no estaba en la mejor disposición para seguir haciendo música. Por lo tanto, Paul decidió hacerse a un lado y dejar la producción a los mismos doors así como al ingeniero de sonido, Bruce Botnick, una decisión acertada porque permitió que la banda se reconfigurará musicalmente hablando, para ello se mudaron a sus oficinas para adaptar la planta alta como estudio de grabación, así como invitar al bajista de Elvis Presley, Jerry Sheff, para colaborar en el disco (esto entusiasmo a Morrison ya que era fan de Elvis). De tal forma que hubo más libertad creativa por parte de The Doors que permitió cuajar el álbum.

En L.A. Woman percibimos una continuación de Morrison Hotel respecto al blues, pero de una manera más profunda y cohesionada, con toques de rock psicodélico y música experimental. Los temas que se abordan en las canciones tienen un toque más personal por parte de Jim Morrison, pues habla de cambios en su persona, una especie de metamorfosis, recordemos que para esta época Jim ya había subido de peso, se había dejado la barba y usaba ropa holgada pues quería abandonar la imagen de sex symbol que él mismo construyó, ahora lo que buscaba era un reconocimiento más como escritor que como estrella de rock; también aborda el tema de la libertad en un sentido metafórico, pues lo que pedía en sus letras era una liberación por parte de la sociedad, él se sentía quebrado, arruinado; asimismo habla de amor y amistad como se escucha en “Hyacinth House”, y en este sentido, Morrison valoraba mucho la amistad, pues a pesar de sus vicios, él siempre quiso verse como un miembro más de The Doors, y no como el líder y figura principal, e incluso cuando en los conciertos el presentador los anunciaba como Jim Morrison y The Doors, él no salía hasta que corrigieran y que solo los presentaran como The Doors y nada más o también en las tantas veces que intentaron persuadirlo a que emprendiera una carrera como solista, algo a lo que siempre se negó, pues veía en sus compañeros de banda una familia, todos para uno y uno para todos. Para él, la banda era unánime, aborrecía que le dieran preferencia respecto a sus compañeros, y no le gustaban las fotos de portadas de discos donde él figurara más, por lo que en el caso de la portada del disco L.A. Woman vemos una unidad y homogeneidad como grupo, siendo una de las portadas de The Doors más democráticas en su haber discográfico, cabe mencionar que la foto corrió a cargo de Wendell Hamick.

También en L.A. Woman encontramos la canción “L´America” (donde sobresale la batería de John Densmore) que denota su admiración por el país galo, tan es así que antes de que saliera a la venta el álbum en comento ya se había ido a París para alejarse de ese entorno que lo atormentaba y así reencontrase con su carrera de escritor, algo que no pudo lograr porque se halló con la muerte en julio de 1971, un suceso poco claro y sobre el que se especula mucho. Otra canción que merece mención es “The Wasp (Texas Radio and the Big Beat)”, cuya letra es de un poema que Jim Morrison solía recitar durante los conciertos de The Doors a la cual le adaptaron un sonido experimental lleno de fuerza a pesar de que Jim más que cantar recita el tema.

Para muchos, L.A. Woman es considerado el mejor trabajo discográfico de The Doors, o al menos el mejor desde su segundo disco titulado Strange Days, pero independientemente si es o no el mejor, se trata de uno de los discos más importantes en la historia del rock, y que representó la despedida de Jim Morrison de la música y de la ciudad de Los Ángeles, y aunque no sabía que sería el último, al menos percibimos que se escucha a un Jim Morrison compenetrado musicalmente hablando y no tan disperso como en The Soft Parade, por lo que puede decirse que fue un buen disco de cierre de la obra musical del llamado Mr. Mojo Risin, tomando en consideración que a Morrison le gustaba dar lo mejor de sí cuando estaba conectado, y que en palabras del tecladista Ray Manzarek lo describía como un ángel.

Jim Morrison podía ser tanto un doctor Jekyll como un mister Hyde, pero afortunadamente salió lo mejor de Jim Morrison como artista en este disco titulado L.A. Woman que viene a ser un gran legado musical para las nuevas generaciones.