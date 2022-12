José Bernal presenta su segunda novela titulada "El cine de Caín"

El escritor mexicano José Bernal lanzó su segunda novela llamada “El cine de Caín”, la cual forma parte de la colección Undertango, creada en 2022 por la Editorial Gato Blanco, la cual fundó y dirige. La historia que cuenta en esta obra, retoma el pasaje bíblico de Caín y Abel, adaptándolo a un México de crimen.

La novela “El cine de Caín” es una historia dónde se explora la complicada vida de los hermanos Baltazar y Tecolote, quienes llevan en sus hombros el gran poder que conlleva ser parte de una familia que, desde hace años, se ha apoderado del pueblo ficticio de Tonalpa en Campeche, gracias al negocio de tráfico de ganado traído desde Guatemala.

El autor menciona que la historia está ligeramente basada en una leyenda que se contó siempre en su familia, ya que abuelos son originarios de Tulancingo; “Mi papá solía contarnos que entre 1900 y 1910 allá en Tulancingo había una familia que era muy poderosa en el pueblo, por el dinero que tenían, y eran ricos debido a sus fábricas textiles. En algún momento, dos de los hijos lucharon por la herencia del negocio, y uno mató al otro, y en el pueblo que en ese tiempo era pequeño, la gente se enteraba de todo, ahí empezaron a conocer a este personaje como Caín. De ahí surge un poco la historia con un toque de ficción”, expresó José Bernal.

La historia está dividida en dos partes, contadas desde la perspectiva de los hermanos Baltazar y el Tecolote. Tras recuperar el conocimiento en un espacio que la crueldad ha manchado, el "legítimo heredero” del Señor de la Carne intenta recordar los pormenores de esa vorágine salvaje y reciente que lo llevó a perder la consciencia, solo para confrontarse con una retahíla de episodios violentos que lo conducirán por una ruta aún más desoladora entre los vericuetos del infierno que su misma familia se encargó de construir, y que ahora tiembla cuando la frágil jerarquía del poder se ve amenazada.

“Hay mucho de mito en la misma historia, es una novela de violencia, porque precisamente uno de los rasgos que cambié de la historia real, es que en lugar de la familia se dedique a las fábricas textiles, se dedican al tráfico del ganado; lo trasladé a algo ilegal, para que tuviera este aire criminal, como lo que pasa en México con el narco y el crimen organizado que se apoderan del negocio”.

El relato está narrado desde la perspectiva de ambos hermanos, el Tecolote comparte su lado de la historia desde “el más allá” después de ser asesinado, lo que crea un ambiente de misticismo dentro de la tensión y violencia que acompaña la vida de delitos, matanza y la presencia de narcotraficantes en la familia del Millar.

“Retomo grandes obras latinoamericanas y el realismo mágico para contar esta historia, y que esté un poco alejada de esas historias de narcos, que no contribuyen mucho con el discurso. Abordar el tráfico de ganado, fue algo interesante porque es una realidad en México que deja millones de pesos, y obviamente a estas alturas, es algo controlado por los carteles también”.

Al igual que otras novelas de la Editorial Gato Blanco, la novela va de la mano con una playlist especial creada por el autor en la plataforma de Spotify para acompañar al lector en cada capítulo.

El primer capítulo lleva por nombre “Black Dog”, como una de las canciones de la banda Led Zeppelin; es así como surge la idea de acompañar la historia, con música, principalmente con canciones de metal y rock, de grupos como U2, Mastodon, The Rolling Stones, The Who, Slayer, entre otros.

“Siempre me gusta incluir algo transmedia y que los libros tengan distintas formas de leerse. El libro, se divide en dos partes, la primera de Baltazar del Villar que es como Caín y la segunda es de El Tecolote, que es el segundo hermano. Son 22 capítulos y cada uno empieza con un epígrafe de un fragmento de alguna canción de heavy metal y rock, ya que es una novela bastante agresiva, de extrema violencia, y también en el lenguaje que quise impregnar de agresividad”.

Para la realización de esta novela, José Bernal comenzó a trabajarla en un taller con Jaime Mesa durante la pandemia, “el objetivo del taller era encaminar la novela, ya que Jaime al igual que yo, considera que la mayoría de los autores tenemos que construir primero la historia, y planear todo para después poder bajarlo al papel. Nos metimos en la psicología de los personajes, no fue sencillo, pero todo muy natural, fue un proceso de todo un año”.

Las ilustraciones están a cargo de Abraham Chacón (Achac), ilustrador y arquitecto de Chihuahua que ofrece un póster que acompaña a esta edición limitada que se traduce como un infierno dantesco en corte arquitectónico y que muestra varias de las escenas claves de la novela.

José Bernal nació en la Ciudad de México en 1989. Estudió la licenciatura en Arquitectura en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación en la Universidad La Salle, realizó estudios de Cine, y ha colaborado con medios como: Apuntes de Rabona, El Buen Toque, Marvin, Mi Valedor, Revista purgante entre otros. En 2017 fundó la Editorial Gato Blanco. Ese mismo año publicó el libro de infografías: El arte del futbol. En 2019 publicó el cuento infantil: Por poco me llamo Iniesta.

Conéct@te:

Facebook: /Editorialgatoblanco

Instagram: @editorialgatoblanco







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!