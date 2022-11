Escritores morelenses presentarán libros en Casa Palmira

El próximo 19 de noviembre, como parte de las actividades de la Feria de la Tierra Casa Palmira, escritores morelenses presentarán los libros "Emancipar los discursos. Medios de comunicación y género" y "La borradura de la letra. Lírica popular y género", en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas Finca Palmira.

A las 14:00 horas se presentará “Emancipar los discursos. Medios de comunicación y género”, donde participan Minerva Juárez Cruz, Allison Magali Cruz Aparicio, Yaretzi De Jesús Moreno, Oscar Marcos Escobar Contla y Perla Patricia Ibáñez Anaya.

Este libro, se realizó en 2021, los textos surgieron dentro del Diplomado Estudios de Género: Perspectivas Interdisciplinarias para el Análisis Contemporáneo; como un ejercicio que se realizó en el módulo del Doctor Rodrigo Bazán.

“Se nos dieron distintas herramientas para poder detectar básicamente la violencia que se ejerce en el discurso de las canciones y en medios de comunicación. Reconocer las características sobre el mito del amor romántico, la cosificación del cuerpo femenino, los roles de género asignados por la sociedad y la reapropiación del cuerpo, entre otros”, dijo Minerva Juárez.

En el caso de Allison Magali Cruz Aparicio, comparte el texto “Estereotipos femeninos en el reggaetón actual, y al respecto” menciona, “Se nos permitió analizar las canciones cotidianas o muy famosas, y que hacemos de lado lo que nos dice con la misma letra. Quise trabajar con el discurso de los estereotipos femeninos de la buena y la mala mujer, en algunas canciones de reggaetón, porque es un género muy criticado y que a veces cuando estamos bailando y escuchando y hacemos tan normal los discursos, sin darnos cuenta en qué momento ejercemos una violencia”.

Minerva Cruz, participa con el texto “La cosificación de la figura femenina, en el uso de la metáfora muñeca”, donde aborda las canciones “Tu muñeca”, “Muñeca Rota” y “No soy una muñeca”.

“Me enfoco en ver cómo las mujeres hemos sido cosificadas y básicamente tomadas como un cuerpo bonito que se debe de ver bien y seguir las órdenes del dueño. Además, hay una contraparte con la canción ‘No soy tu muñeca’ de Rocío Banquells, donde ella defiende esta postura de: no se puede jugar con las mujeres y está dispuesta a seguir el juego siempre y cuando tenga el control, en una especie de dualidad”.

El libro incluye ensayos que observan también lo que pasa en los medios televisivos, Yaretzi De Jesús Moreno con el texto “El género en la lírica: de la reproducción a la reapropiación del discurso”; Oscar Marcos Escobar Contla con “Reproducción de los roles de género en los medios audiovisuales. Un análisis de la publicidad televisiva” y Perla Patricia Ibáñez Anaya con “Reflexión y análisis sobre género y cuerpo de la figura de maestra de preescolar en un capítulo de Aprender en Casa II”.

Posteriormente, a las 15:00 horas se presentará el libro “La borradura de la letra. Lirica popular y género”, que surge en 2019 en un curso en el Instituto de Humanidades, también con el Dr. Rodrigo Bazán, donde los autores analizan los discursos en la música de diversos géneros.

En este libro participan: Edalit Alcántara Pérez, Jessica Araujo Rangel, Rodrigo Bazán, Salvador Gómez, Eréndira Guzmán Valdivieso, Ana Lilia Hernández, Natali Jacobo Fernández, Ángeles Mejía Aguilar, Marisol Sánchez López, Emmanuel Serrano y Esdras Valdiviezo Ajuria, quienes escuchan de fondo los discursos y sobre todo lo que comunican, algo que la sociedad normaliza.

Salvador Gómez León, participa con el texto “La buena y la mala”: estereotipo femenino en la lírica popular contemporánea, con una canción de banda donde la temática es de un hombre que tiene dos amores, por lo menos, una que es buena y una que es mala.

“Generalmente ese discurso, desde la perspectiva masculina donde quien tiene la posibilidad de elegir de tener dos mujeres es sólo el hombre y a las mujeres no se les da esa posibilidad Hay otra contraparte que se llama ‘El bueno y el malo’, y la mujer no tiene voz, le dicen que debe elegir entre el bueno y el mal, pero no puede estar con los dos, ahí hay una violencia de género, porque si la mujer tiene más de dos amores, ya es tachada de cierta manera. Asimismo, se aborda la doble moral de hacer ciertas cosas en el día, y otras en la noche, principalmente a escondidas”, dijo Salvador Gómez.

Asimismo, comentó que, “Es alarmante la situación que vivimos en Morelos y en el país, desde nuestro campo de estudio y nuestra labor literaria y como docentes tenemos que cuestionar los discursos, porque algo que pareciera ser tan cotidiano como el lenguaje desde ahí violentamos al permitir situaciones que analizamos

Durante la presentación estarán Rodrigo Bazán, Natali Jacobo Fernández y Ana Lilia Hernández Rodríguez.

Allison dijo que, “este libro es bastante relevante e importante no sólo desde la escritura, sino difundiendo y compartiendo lo que reflexionamos en los trabajos. Estos discursos siempre están presentes y se siguen normalizando y los pasamos de una canción a otra publicidad y educación”.

Por su parte, Minerva Juárez menciona que, “estos libros son para invitar a las personas a que tengan una mirada más crítica y que no den por sentado que lo que consumen es positivo, siempre hay esas cosas negativas que se van a seguir reproduciendo y si no ponemos atención a que algo está mal va a continuar así”.