Inauguran la exposición colectiva 'Tercera Caída'

En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) se realizó la inauguración de la segunda edición de la exposición colectiva “Tercera Caída”, que a través de diversas disciplinas artísticas hace referencia a la Lucha Libre en México.

Esta exposición coordinada por Furia Negra y Dany Hurpin, reúne el talento y trabajo de 22 artistas, que en cada una de sus obras plantean su propia visión y pensamiento acerca de la Lucha Libre, como un homenaje a este deporte que por muchos años fue de suma importancia en el estado de Morelos.

Los artistas que participan en esta ocasión son: Abdi Monter, Alfredo Aguirre, Amérika Medina, Antonio Romero, Berenice Fregoso, Dany Hurpin, Emilia Mejía, Erik Jam, Furia Negra, Horacio Granados, Isaac Emanuel, Javier Arrillaga, Javier Santamaría, José Emmanuel Minero, María del Carmen Vega Rivera, Mateo Reyes, MercyWill, Nydia Estrada, Patricia Texcahua, SokratesMarkez y Víctor Gochez.

“La lucha libre es, en México, una de las actividades más populares y es parte de la identidad nacional. ¿Quién no se acuerda de algún luchador o de alguna película de estos?; ¿quién no tiene en su casa un muñequito, una máscara o un cuadrilátero miniatura? ¿Quién no ha visto, aunque sea de reojo, una portada llamativa de la revista Lucha Libre en la esquina del puesto de periódicos? Esa práctica que tiene más de 100 años está todavía muy viva, más viva que nunca y es una aventura que prosigue semana tras semana, porque así es con la lucha libre: estamos esperando el próximo episodio, la revancha, ‘máscara contra mascara’, ‘mascara contra cabellera’, el reto de los Rudos contra los Técnicos o la aparición de nuevos gladiadores”, escribe Dany Hurpin en el texto de sala.

Al recorrer la exposición, podemos apreciar una diversidad de obras como pintura en diversas técnicas, escultura, fotografía, collage, video y otras creadas a partir de la Inteligencia Artificial (IA). Además, se puede observar el proceso de la creación de las máscaras, y una exhibición de máscaras pertenecientes a distintos luchadores, entre ellos las de Furia Negra.

En cada una de las obras, los artistas presentan su propia visión de las funciones de Lucha Libre, transmitiendo la emoción, adrenalina y el sentir a flor de piel, tal y como se vive en la arena, dentro y fuera del ring.

Asimismo, desde su mirada, plasman la vida cotidiana y el sentir de los luchadores en sus peleas o en su día a día, esto con la idea de darle su lugar a la lucha libre al ser una actividad con más de 100 años en México.

Furia Negra y Dany Hurpin destacaron que este proyecto comenzó desde antes de la pandemia, y se concretó en 2022 con la primera edición de la exposición, para continuar lo decidieron hacer la segunda edición, que les permitió abrir la invitación a otros artistas, todos muy comprometidos con su trabajo.

Los organizadores agradecieron a las autoridades y al equipo del Mucic, por abrirles las puertas una vez más; y a los artistas por su trabajo y compromiso.

Durante el evento se contó con la presencia de diversas personalidades en la Lucha Libre como el Réferi Internacional Kalimán y Gerardo García, encargado de hacer las máscaras de los luchadores.

Visita la exposición “Tercera Caída” de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, la entrada es gratuita.