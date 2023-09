Reconocen el talento y trabajo de 50 artistas plásticos en Morelos

En el marco del Día Internacional del Artista Plástico, se realizó una ceremonia en Anticavilla para reconocer el talento y labor de 50 artistas originarios o que radican y trabajan en el estado de Morelos, con el objetivo de reivindicar y homenajear su trabajo creativo.

El evento fue organizado por el agente cultural Norberto Velázquez en conjunto con Jorge Cipriano, gerente del Restaurante Italiano Verdesalvia ubicado en Anticavilla. En el presídium estuvieron presentes grandes personalidades como

Magda Torres Gurza, artista plástica

Nancy Ortega, presidenta de la Asociación de Hoteles del estado de Morelos

Fausto Cabrera del Consejo de la UNAM

Rocío Loosli, empresaria.

Te puede interesar: Forman nuevas escritoras en Ayala

Durante la ceremonia, se destacó que el artista plástico es una persona capaz de desarrollar ciertas habilidades que no sólo se limitan a la pintura, sino que van mucho más allá. Una de las principales características de los profesionales de las artes, es su capacidad creativa, que puede estar enfocada a distintas áreas, teniendo en cuenta el medio que lo rodea.

Algunos de los artistas plásticos que fueron reconocidos en este importante evento son

Haidy Wittmann

Uli Solner

Joaquín Ruiz

Pamela Fernández

Paty Iragorri

César Gutiérrez

Alex Zagal

Cristina Toledo

Gisela Manríquez

Adriana Hanun

Laura Cossio

Alberto Díaz

Israel Vázquez

Magda Torres Gurza

Hugo Ortiz

María Teresa D´Santiago

México en la 3

y el Colectivo Yolotl, fundado por la maestra Belén Sánchez.

Los asistentes disfrutaron también de una exposición pictórica, en la que se presentaron obras de diversos artistas, así como las obras de cartonería en gran formato realizadas por el Colectivo Yolotl. / Cortesía | Alberto Cast

Cultura Legado fotográfico de Arnulfo Viveros Muñiz está en Cuernavaca

Respecto al trabajo de los artistas plásticos, se destacó que, a través de sus obras y creaciones pictóricas, componen y configuran otros tiempos y espacios, además de que las diversas temáticas que plasman son una invitación para explorar y reflexionar desde otras perspectivas y formas de pensar, que dejan entrever la idea de por qué no vivir de otro modo cuando el mundo cotidiano no alcanza, no convence o simplemente satura y agota.

“Que mejor que el arte para aprender a mirar más allá, sin embargo, en Morelos hacen faltan espacios donde no sólo puedan exponer sus creaciones artísticas, sino también puedan venderlas a un costo digno para poder llevar sustento a sus familias”, comentó Norberto Velázquez.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Los asistentes a la ceremonia disfrutaron también de una exposición pictórica, en la que se presentaron obras de diversos artistas que fueron reconocidos, así como las obras de cartonería en gran formato realizados por el Colectivo Yolotl.