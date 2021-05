Haidy Wittmann presenta su exposición Blanco y Negro en el Mucic

La artista de origen alemán Haidy Wittmann, quien radica en Cuernavaca presenta su exposición Blanco y Negro en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), la cual es una colección muy interesante y especial realizada en la técnica de carboncillo y grafito, algo muy distinto a lo que ha realizado durante su trayectoria artística.

La artista menciona que esta exposición surgió de una manera inesperada, debido a que un coleccionista tuvo interés en adquirir la colección de estas obras, que realmente eran bocetos.

"Mi obra es realizada en la técnica de óleo, pero esta especialmente es de grafito y carboncillo, porque realmente son los bocetos. Una ocasión yo estaba en mi taller boceteando mi obra, algo que suelo hacerlo de una forma muy limpia, porque como es la primera parte que hago de una obra, pienso que debe quedar bellísima para poder copiarla en óleo, el boceto tiene qué hablarme, si no lo hace, realmente no tiene caso. Entonces mientras hacía eso, llegó un coleccionista a mi taller y me dijo que si podía ver lo que estaba trabajando en ese momento, yo tenía las manos llenas de carboncillo y en lo que me fui a lavar, levantó el papel y vio uno de esos bocetos y dijo está increíble, se la ofrecí en óleo pero le gustó más en el boceto y quiso la colección completa. Me cayó el veinte de que ya no volveré a ver esas obras, me nació el celo artístico de despegarme de la obra y surgió la idea de exponer, el Mucic es una casa que he querido muchísimo y que gracias a Dios siempre ha tenido las puertas abiertas para mí", expresó Haidy Wittmann.

La exposición está integrada por alrededor de 11 obras en blanco y negro, y una escultura en bronce, que aborda distintos sentimientos y emociones, por eso lleva el nombre contrastante de Blanco y Negro.

"Esta es una serie muy especial para mí, es una mezcla de varios sentimientos porque habla de la fortaleza, la vigorosidad, la fuerza, el amor, la pasión, del claro, del oscuro, de vida y muerte".

Una de las piezas más especiales de esta colección es la obra llamada Negro, la cual está inspirada en su papá.

"Es una obra inspirada en mi papá, porque de alguna manera habla de él. Mi padre tiene cáncer terminal, y yo lo veo en fase terminal, pero lo veo hecho todo un toro, con esa mirada fuerte y embestida. También otra de las obras es el Minotauro que es una imagen que tenemos desde la época primitiva como algo bueno o malo, para mí es una creación casi perfecta, salvaje, animal y al mismo tiempo sensible".

La artista de origen alemán Haidy Wittmann, quien radica en Cuernavaca / Cortesía | Haidy Wittmann

Haidy Wittmann es una artista con 20 años de trayectoria, con gran interés por el arte desde muy pequeña.

"La primera vez que tomé una clase de dibujo, fue en un taller que daban en el zócalo yo estaba en Argentina o Uruguay en aquel entonces, mis papás viajaban mucho porque mi papá era piloto de aviación. Mi mamá vio el taller y me inscribió para que tuviera algo en que entretenerme y yo estaba fascinada porque nos enseñaban a hacer un payaso, que hasta la fecha puedo hacerlo. Me la pasaba dibujando todo el tiempo y cuando entré a la universidad, le dije a mi mamá que quería estudiar Bellas Artes y me dijo estás loca, te vas a convertir en hippie, promiscua, tatuada y yo le decía que no (risas), pero no me dejó, dijo que cuando tuviera mi propio dinero estudiara lo que quisiera, pero mientras iba a estudiar lo que ella dijera que fue Negocios internacionales".

Asimismo, cursó la Maestría en Técnicas de Negociación, pero a la par tomaba todo curso o taller sobre que podía.

"En París hice mis estudios superiores, y ahí hay una calle donde si se ponían los hippies y empecé a vender mis obras, también entre las amistades de mi mamá y después con la gente de la industria privada que les gustaba mi obra y yo me sentía muy halagada".

Su primera exposición fue organizada por su hermana hace aproximadamente 19 años en Gandhi.

"Yo estaba emocionada y nerviosa, y recuerdo que había una señora que pidió un cuadro, y yo muy emocionada casi casi la besaba (risas). Mi hermana es una de las personas que más ha creído en mí y de unos años para acá, es la que se encarga de mi obra, y hacer todo lo de administración".

A lo largo de su carrera, Haidy ha expuesto su obra en la República Mexicana en Morelos, Querétaro, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato, entre otros. Asimismo su obra se mueve alrededor del mundo.