Ana Rojas inaugura muestra en el Metro de la CDMX

La artista multidisciplinaria Ana Rojas, quien actualmente radica en Morelos, presentó la exposición Paisajes de Transfiguración en los pasillos del Metro Zaragoza en la Ciudad de México, con el objetivo de continuar su labor de exposición en los distintos espacios públicos, ante la situación que se vive con la pandemia, por lo que las galerías continúan cerradas.

"Debido a que los eventos en espacios cerrados no están permitidos o deben tener poca afluencia, surgió la opción de exponer en un lugar público, como lo es el Metro de la Ciudad de México, la gestión fue realizada por César Oropeza. Yo estoy feliz de esta oportunidad, porque me dirijo a un público diverso en un espacio donde la afluencia es constante y sin restricción, no pongo a nadie en peligro, sólo los interrumpo con arte en su camino", expresó Ana Rojas.

La exposición de gráfica contemporánea Paisajes de Transfiguración, está integrada por 25 obras realizadas a través de distintas técnicas.

El texto que acompaña a esta exposición describe lo siguiente, "Sobre la obra, lo que entendemos como paisaje es el paso del tiempo y el paso de nuestras presencias en un territorio imaginado. Es el registro de esos pasos lo que transfigura un paisaje y lo convierte en una secuencia animada de imágenes y sensaciones. Lo que fue y lo que será aparecen capturados -aunque libres- en pequeños eternos momentos en donde lo físico y metafísico, lo humano y lo no humano empiezan a emerger como componentes de una narrativa más entrañable, cambiante, poderosa", escrito por P. R.

La exposición estará exhibida en las vitrinas culturales del Metro Zaragoza durante dos meses. Ahora que los formatos son híbridos, también se pueden ver las piezas de esta muestra, a través de la virtualidad en el micrositio de Lamuli.

Acerca de Ana Rojas

Artista multidisciplinaria que se desarrolla en torno a la metáfora de la movilidad humana y su relación con el entorno.Licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Especialista en grabado y estampa por la Fondazione II Bisonte per lo Studio dell´Arte Gráfica en Florencia, Italia. Fundadora del Laboratorio de Arte Múltiple e Impresos (Lamuli) en 2015.

A través de su obra, indaga sobre las posibilidades del arte múltiple, con el fin de democratizar la obra de arte, dando forma a dicha investigación, al exponer, producir y editar la obra de numerosos artistas. Ha realizado más de 40 exposiciones colectivas y 10 individuales, además de ser seleccionada en distintos certámenes y Bienales de gráfica nacionales e internacionales.