Karina Lizette presenta la exposición Los Diarios de la Piel

La artista morelense Karina Lizette Chávez Ramírez presenta su exposición Los Diarios de la Piel en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), la cual explora distintos temas que por nuestro contexto actual han adquirido mayor presencia como lo son la muerte y el Cocooning en inglés, que significa capullo.

Karina Lizette tiene gran interés en temas de la naturaleza como las plantas y los insectos y cómo éstos hacen sus capullos. Además trabaja en la realización de papel artesanal.

"Estos intereses, los vinculo en mi trabajo con el hacer del papel artesanal, que realizo experimentando con distintas fibras y con lo que tengo a la mano como la poda del jardín, buscando que sean nativas o plantas que cultivo para esos fines. A partir de mi investigación con el papel artesanal y la experimentación, surge la idea de hacer capullos, para representar algo de lo que vivimos con la pandemia como el estar en casa, que fueron varios meses sin saber qué era lo que iba a pasar y eso abre todo un tema de reflexión", expresó Karina Lizette Chávez Ramírez.

Respecto al término Cocooning como verbo, alude a la acción de esconderse, es el nombre dado a la tendencia de que el individuo socialice cada vez menos y se vaya retirando a su hogar, que convierte en su fortaleza. El término fue acuñado a finales de los años 80 por Faith Popcorn. De alguna manera todos nos hemos visto obligados a "guardarnos" en nuestras casas y a distanciarnos por cuestiones de sanidad abriendo la posibilidad de hacer una reconexión con nosotros mismos, de realmente poder sentirnos, replantearnos nuestro estilo de vida, y nuestra relación con nuestro entorno ,la forma en como muchas veces sostenemos relaciones abusivas con la naturaleza y con otros seres humanos, porque esta situación también nos reveló que no todos han podido distanciarse en sus hogares y trabajar desde casa evidenciando nuestra desigualdad económica y muchos otros problemas sociales que antes no nos parecían tan evidentes. Para que de este aislamiento equiparable a crisálidas, resurjan seres humanos con mayor conciencia, que el cuidado de uno mismo también va de la mano con nuestro entorno, que el trabajo en equipo es importante para nuestra supervivencia, que no somos enemigos y que las relaciones humanas deben estar cimentadas en el respeto.

"Creo que parte del problema es que nos estamos volviendo depredadores sin razón, estamos arrasando y no nos damos cuenta que eso va en nuestra contra también, porque al final, si no cuidamos las áreas naturales no se recargan los mantos acuíferos, provocan problemas con el agua y aparecen nuevos virus, por eso debemos tomar un equilibrio con la naturaleza".

Al entrar a la sala de exposición, podemos ver unos capullos abiertos que hacen alusión con los humanos, es como decir que hemos salido del encierro y hemos retomado actividades de una forma moderada.

La artista Karina Lizette Chávez Ramírez / Cortesía | Karina Lizette

En el texto de la exposición, la artista agrega que "La piel es un mapa, es un diario, en ella podemos leer todo lo que ha vivido ese cuerpo que arropa, la piel humana, la piel animal, la piel vegetal, no somos tan distintos como creemos, la vida y la muerte siempre laten juntas".

Karina menciona realizar cada una de las piezas de la obra, le tomó un tiempo distinto.

"Me llevé algunos meses, cada una me pedía procesos distintos. La fabricación de papel es un proceso largo y tardado, la mayoría de lo que yo hago es desde la cosecha, la siembra o la poda según sea el caso, se tiene cocinar algunas con sosa cáustica y otras con carbonato de sodio, dependiendo de cada fibra porque se conforman de manera distinta".

Karina Lizette es egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además ha tomado distintos cursos complementarios, pues entre otros de sus intereses está la gráfica.

"Hice una residencia en la Ceiba Gráfica y también tomé un curso con Ofelia Isaevich sobre el papel. Muchas cosas han sido autodidactas como experimentar con la gráfica, de hecho algunas de las piezas tienen transfer, como la que encontramos en la caja de cristal junto a una columna vertebral que encontré de algún animal. En esa pieza, hablo sobre la muerte, algo que está muy latente porque representa el miedo hacia lo desconocido que pasa con la muerte".

La artista, es parte del proyecto El Tejocote Taller Creativo en el que está trabajando una próxima exposición llamada Maíz que camina que se realizará en el Mucic el 14 de mayo.

La exposición Los Diarios de la Piel estará exhibida hasta el 16 de mayo, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.