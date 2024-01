Gallo Lobo: Conoce a la banda morelense de jazz fusion

La agrupación morelense de jazz fusión Gallo Lobo surgió en Cuernavaca en 2016 y a lo largo de su carrera se ha presentado en importantes escenarios del estado y de la Ciudad de México, donde han conquistado al público con un concepto musical único y original.

Su música mezcla el rock y el jazz con elementos como la improvisación, la incertidumbre, el juego y la sorpresa, creando una atmósfera con un concepto único y sonido propio.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

¿Quiénes integran la banda?

La banda surgió por iniciativa del músico Paul Alejandro Cabrera, quien es el director musical, compositor y guitarrista. Actualmente acompañan a Paul:

Omar Vázquez (bajo eléctrico)

David Caspeta (batería)

Leonardo García (saxofón alto)

Armando González (saxofón tenor)

¿Por qué se llaman Gallo Lobo?

Respecto al nombre de Gallo Lobo, destacó que buscaron algo que hiciera referencia especialmente a los estilos que manejan en su música y que generan un contraste muy interesante.





"Debido a que nuestra música juega mucho entre el espectro de la balada a lo más rockero y visceral, el nombre fue una manera de representar eso en palabras, un gallo que es un animal de presa, y un lobo que es la contraparte, un animal más cazador".

Dos álbumes

En 2018 la banda lanzó su primer álbum discográfico llamado "Gallo Lobo", el cual está integrado por cinco canciones que están inspiradas principalmente en los vicios y virtudes del ser humano, en un punto de equilibrio.

Y ahora preparan el lanzamiento de su segundo material discográfico llamado "Familia", que surge a raíz de las experiencias vividas en pandemia y el confinamiento.

Desde el segundo semestre de 2023 Gallo Lobo comenzó a lanzar algunos sencillos que integran este álbum: "Siempre es hoy", "Xolotl", "Ancestros" y "Mel".





"El álbum lleva por nombre 'Familia', porque se basa en las experiencias vividas en el confinamiento por la pandemia. Nació mi hijo y nos tocó estar encerrados juntos conviviendo las 24 horas todos los días, cuidándonos, realmente todo giró en torno a eso, el cambio en mi núcleo familiar", dijo Paul.

Los asistentes a un concierto de Gallo Lobo disfrutan de su música y propuesta artística. /Cortesía | Melania Sevilla

¿En qué se inspiran las canciones?

"Siempre es hoy": Repensar que si estás con la familia 24 horas, no sales y trabajas desde casa, pero aunque estés encerrado tratar de despejar la mente para no estar limitado.

"Xolotl": Es una pieza de solo de guitarra que Paul le compuso y le dedica a su hijo.

"Ancestros": Se inspira en aquellos familiares que viven y otros que ya no, y que han sido parte fundamental para que todos estemos aquí. Gallo Lobo lanzó este sencillo en el marco del Día de Muertos y fue algo simbólico.

"Mel": Su sencillo más reciente, el cual está dedicado a la esposa de Paul.

Asimismo, compartió que otros temas están dedicados a la casa, a darle un mensaje de motivación a su hijo para que cuando sea grande se desarrolle libre y felizmente, y sobre la valentía que implica la vida misma.





"Nos inspira la misma música que nos gusta, que nos empujó a estudiar y a ser lo que somos. El cine también me mueve bastante para plasmarlo como identidad musical y compartirlo primeramente con ellos, que son los pilares y bases para que esto pueda realizarse, y posteriormente con el público".

El cine y la música

"Me baso mucho en cuestión del cine, me gustan las películas que juegan con las estructuras, que a veces van para adelante, o a veces se retoma lo de atrás, o el final está por el inicio; como esos juegos que a veces uno no se espera y son más interesantes y divertidos, especialmente es cómo plasmarlo y tratar de imitarlo en la música. En algunas de nuestras canciones, hay líneas de bajo o cuestiones de guitarra o saxofón que se trata de hacerlo después o mas rápido o como una variante".

A lo largo de su trayectoria, Gallo Lobo se ha presentado en escenarios importantes de Morelos como: Centro Cultural Teopanzolco, Festival Resonante, Festival Jazz Morelos, Festival Miquixtli, en la Inauguración del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y en el evento “Día Estelar” (eclipse 2023) en el centro cultural Teopanzolco. Y en Ciudad de México, en Zinco Jazz Club y Jazzatlán Capital.





"Hemos tenido muy buen recibimiento por parte del público, esas generaciones que van surgiendo de músicos nuevos, están en esa búsqueda y afortunadamente hemos tenido ese chance de tener a ellos como principal audiencia. Y ha crecido bastante, entre alumnos de nosotros y gente que no es músico pero disfruta de nuestra proyecto", comentó David Caspeta.

La agrupación morelense de jazz fusion Gallo Lobo /Cortesía | Melania Sevilla

Talento morelense

Los músicos que integran Gallo Lobo son talentosos artistas con una importante trayectoria en Morelos, cada uno ha forjado su propio camino en esta disciplina artística, e incluso forman parte de distintas agrupaciones en la entidad.

"Llevo ya varios años tocando y he notado que en los últimos 10 años ha habido una riqueza, y nuevas generaciones de músicos que se están preparando y están tocando muy bien, y nuevos proyectos con música interesante. Considero que hay un crecimiento muy importante en la escena musical de Morelos, tanto en el jazz como en otros estilos", mencionó Omar Vázquez.

Y como músicos y banda independiente han enfrentado diferentes desafíos para posicionar su música y, sobre todo, conquistar al público.

"Entre los retos está encontrar espacios que se presten para poder presentar nuestro proyecto, afortunadamente ya con el tiempo se han ido encontrando. Y también darnos a conocer y proyectar hacia el público, pero trabajando en equipo se va resolviendo", dijo Armando González.

Lanzamiento del nuevo álbum y próximas presentaciones

El álbum completo se publicará a finales de este año con 11 tracks, ocho canciones y tres interludios. Para este año Gallo Lobo lanzará constantemente los sencillos del álbum "Familia". Además tendrán diversas presentaciones en vivo, las siguientes son en La Cueva en febrero y en Papillon en marzo.

Conéct@te:

Facebook: /galloloboband

Instagram: @gallolobo